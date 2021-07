Waarom Foundation het grote succes wordt dat Apple TV+ nodig heeft

Apple TV+, de streamingdienst die Apple in 2019 in het leven riep, komt nog niet helemaal van de grond. Ondanks het feit dat er lovende kritieken zijn over de content op de dienst, blijft het grote succes voor alsnog uit. Al kan daar binnenkort wel verandering in komen.

Eerder deze week publiceerde Apple de nieuwe trailer voor de serie Foundation, wat toch zorgde voor iets meer vertrouwen. Dit kan namelijk zomaar eens het grote succes worden dat Apple TV+ nodig heeft.

Foundation: antwoord op Game of Thrones?

Ondanks het karige aanbod ben ik best wel fan van Apple TV+. De streamingdienst pakt zaken heel anders aan dan Amazon Prime en Netflix, wat naar mijn idee best wel goed is. Apple beloofde kwaliteit boven kwantiteit en dat is dan ook precies wat het doet.

Zo toonde een onderzoek van IMDb onlangs aan dat Apple TV+ met gemak de beste content te bieden heeft. Erg fijn, maar het is wel zonde dat het grote publiek daar niet naar kijkt. Iets dat een dergelijke dienst op z’n minst goed kan gebruiken. Wat dat betreft kan Foundation niet vroeg genoeg komen.

Foundation wordt op dit moment Apple’s antwoord op Game of Thrones genoemd. Persoonlijk vind ik dat een lastige vergelijking, gezien de lat daardoor wel echt heel erg hoog ligt. Toch zie ik wel wat mensen daarmee bedoelen. De naam Foundation is voor velen misschien onbekend, maar de franchise heeft wel voor de nodige successen gezorgd.

Sterker nog: het verhaal, dat geschreven is door Isaac Amisov, blijkt een grote inspiratiebron te zijn geweest voor de Star Wars-franchise. Meer bewijs dat dit verhaal echt iets te bieden heeft is er bijna niet.

Dit moet je weten over Foundation

Om te begrijpen waarom Foundation hét succes van Apple TV+ kan worden zijn er een paar dingen die je moet weten over het verhaal.

Gebaseerd op het verhaal uit 1951

Zoals gezegd is Foundation gebaseerd op de gelijknamige boeken van Isaac Asimov. De auteur schreef het eerste verhaal in 1951 en wordt tot op de dag van vandaag gezien als een van de meest invloedrijke schrijvers uit het science-fiction genre. Foundation was niet alleen de grote inspiratiebron voor Star Wars, maar ook voor films als Dune en series als The Expanse.

Een gigantisch project

Apple heeft de verwachtingen aardig hoog gelegd voor de serie die maar liefst 80 afleveringen krijgt. Iedere aflevering duurt een uur, wat betekent dat er 80 uur aan content onze kant op komt. Apple TV+ kan zo’n grote serie, mits het goed uit de verf komt, erg goed gebruiken.

Dat ziet Apple zelf ook, want het project is enorm. Sterker nog: dit is een van de meest ambitieuze projecten uit de geschiedenis van de televisie. Wat dat betreft overstijgt Foundation zelfs Game of Thrones. Iets dat je ook terug ziet op de set.

Game of Thrones werd opgenomen in de Titanic Studios in Belfast, waar de makers gebruik konden maken van meer dan 9840 vierkante meter. Apple heeft besloten om Foundation in de Troy Studios te filmen, waar het bedrijf 32.516 vierkante meter tot zijn beschikking krijgt. Zoals gezegd een gigantisch project dus waar zo’n 500 mensen werk door krijgen.

Een ijzersterk verhaal

De reden dat science-fiction zo populair is heeft onder andere te maken met het feit dat de verhalen zich in een compleet andere wereld afspelen. Wat dat betreft zitten fans van het genre ontzettend goed met Foundation. Zonder al teveel weg te geven een kleine indruk:

Foundation richt zich op de Galactic Empire dat op het punt staat te vallen. Je kan de Empire het beste vergelijken met een futuristische versie van het Romeinse rijk. In de serie zie je wie de touwtjes in handen heeft, hoe het rijk eruit ziet en met welke gevaren het te maken krijgt. Vooral dat laatste zal een grote rol spelen in de serie op Apple TV+.

Het mooie aan de boeken is dat je gaande weg leert hoe het verhaal zich in duizend jaar ontwikkelt. Er zijn dus geen vaste personages waar jij je gaande weg aan vast kunt houden, gezien de gebeurtenissen uit het eerste boek al over 160 jaar verspreidt zijn. Hoe Apple TV+ dit precies aan gaat pakken is niet bekend.

Foundation: het succes dat Apple TV+ nodig heeft

De echte science-fiction fans zullen waarschijnlijk niet snel overgehaald moeten worden om de serie te gaan kijken. Al zullen mensen die het genre niet hoog hebben zitten snel verleidt kunnen worden. Game of Thrones heeft laten zien dat als je echt groot bent, je iedereen kunt bereiken. Een toekomst die ik ook voorspel voor Foundation.

Het enige wat roet in het eten kan gooien is de uitwerking van Apple. Gezien het budget, en de overige titels op Apple TV+, geloof ik alleen niet dat dit kan gebeuren. Ondanks het feit dat je als filmmaker je handen meestal van dit soort franchises af moet houden, geloof ik oprecht dat Foundation het succes is dat Apple TV+ nodig heeft.

Het eerste seizoen, dat bestaat uit tien afleveringen, is vanaf 24 september te zien. Ga jij kijken?