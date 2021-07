Hoe Game of Thrones Apple overhaalde Foundation te maken

Foundation moet een van de grootste knallers worden op Apple TV+. De maker doet alvast een bijzondere onthulling over de pitch.

Zoals je waarschijnlijk al weet doet Apple er alles aan om van Apple TV+ een succes te maken. Het brengt een flink aantal nieuwe original films en series naar het platform en weet daarbij ook grote namen binnen te hengelen. Zo zagen we natuurlijk al films en series met Reece Witherspoon, Oprah Winfrey en Tom Hanks en kunnen we de aankomende tijd ook namen als Will Ferrell en Leonardo DiCaprio verwachten.

Foundation komt eraan

De serie waarvan we het meest verwachten op de streamingdienst heeft niet de allergrootste namen, maar wel een aantal die toch zeer respectabel zijn. Zo zien we onder andere Lee Pace uit The Hobbit en Jared Harris uit Sherlock Homlmes. We hebben het natuurlijk over Foundation, de Sci-Fi serie die we vanaf september zullen zien op Apple TV+. Nu laat ook de maker van de titel, David S. Goyer, weten waarom Apple zo snel overtuigd was om deze titel binnen te halen.

Het bijzondere is dat Apple TV+ de serie al na een zin wilde binnenhalen. “Apple vroeg me of ik de serie in één zin kon pitchen,” vertelt Goyer aan The Hollywood Reporter. De regel die Apple deed overhalen was het volgende: “Het is een duizendjarig schaakspel tussen Hari Seldon en the Empire, en alle personages daartussen zijn pionnen, maar sommige van die pionnen worden in de loop van deze saga uiteindelijk koningen en koninginnen.”

Apple TV+ wil een eigen Game of Thrones

Apple TV+ hoopt dus eigenlijk dat Foundation een soort van Game of Thrones voor de streamingdienst wordt. Maar natuurlijk is het wel wat anders. De serie speelt zich namelijk in de ruimte af. Het gaat over het personage Seldon, die een briljante wiskundige is. Hij ontdekt dat tenzij de Galactic Empire verandert, de heelal omvattende kolonie ineen zal storten en de mensen aldaar 30.000 jaar van ontberingen zullen doorstaan voordat een tweede Empire uit de as zal herrijzen.

Nadat hij The Empire heeft overtuigd dat hij die periode kan verkleinen tot 1.000 jaar, leidt Seldon een groep mensen naar de verre uiteinden van het heelal die het voortbestaan van de mensheid moet verzekeren. Zonder de leider van The Empire in te lichten stuurt hij ook een tweede groep naar een ander uiteinde van het heelal om een geheim project uit te voeren. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de toekomst, maar ook het heden.

