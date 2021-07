For All Mankind lijkt al vierde seizoen te krijgen terwijl derde deel niet uit is

For All Mankind is een van de grote series op Apple. Terwijl seizoen drie nog in productie is, lijkt er nu ook al een vierde te komen.

For All Mankind is een van de best beoordeelde series op Apple TV+. In deze fictieve show zien we wat er gebeurd zou zijn als niet de Verenigde Staten, maar de Sovjet-Unie als eerste voet op de maan had gezet. De space-race gaat in het tweede seizoen langzaam verder richting Mars. Wat interessant is, is dat er door de fictieve serie heen wel regelmatig echte gebeurtenissen zitten wat zorgt voor een bijzonder spel door de makers.

Er komt een vierde seizoen For All Mankind

Apple lijkt zeer tevreden te zijn over de serie. Het tweede seizoen kwam dit voorjaar uit en het derde seizoen is nu in productie. Daar blijft het niet bij, want uit informatie van The Writers Guild of America staat nu een lijst van werknemers die ook aan de slag gaan met een vierde deel. Apple zelf heeft het nieuws overigens nog niet bekendgemaakt, dus er is nog een klein voorbehoud.

Toch is het niet geheel verrassend dat Apple For All Mankind met minimaal één seizoen verlengt. Al voor het tweede seizoen uit was, kondigde het bedrijf al aan dat er een derde zou komen.

Nog even wachten

Toch moeten we nog even wachten op de serie. Aangezien seizoen twee van For All Mankind pas is afgelopen. Seizoen drie zal dus pas op zijn vroegst ergens in het tweede kwartaal van 2022 uitkomen. Bij seizoen 4 komt daar dus nog een jaar bij.

De grote vraag is natuurlijk hoe ver de makers van de serie kunnen gaan. Tussen het eerste en tweede seizoen van For All Mankind zat al een grote tijdsprong waardoor we zagen hoe het verder ging op de maan. Het lijkt dus voor de hand te liggen dat we in seizoen drie Mars zullen zien.