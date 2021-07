Find My in iOS 15: deze iPhone’s kun je ook terugvinden als ze uit staan

Find My (of Zoek Mijn in het Nederlands) is een functie die je misschien niet heel vaak gebruikt. Maar als je hem nodig hebt, ben je enorm blij dat hij bestaat. Dankzij Find My hebben al ontelbaar veel mensen hun Apple-apparaat terug weten te vinden. En dat gaan er dankzij iOS 15 nog veel meer worden.

Find My bestaat inmiddels al een behoorlijk tijd en is door de jaren heen flink uitgebreid. Zo kun je er tegenwoordig bijna ieder Apple-apparaat mee terugvinden. Met de AirTag is er nu zelfs een product dat volledig draait om deze functie. Naast deze uitbreidingen is het systeem ook slimmer geworden. Zo kun je sinds iOS 13 ook een apparaat dat offline is weer terugvinden.

Find My in iOS 15

Met iOS 15 doet Apple er nog een schepje bovenop. Wanneer je de nieuwste versie van het OS draait, kun je ook apparaten die uit staan terugvinden via Find My/Zoek Mijn. Althans, als je een iPhone hebt met een U1 chip. Deze nieuwe functie maakt namelijk gebruik van de Ultra Wideband technology. Mocht je één van onderstaande iPhone modellen hebben, dan zit je goed:

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

Met de komst van iOS 15 kun je bovenstaande iPhone modellen altijd terugvinden, zelfs wanneer ze uit staan. En dat is nog niet alles. Ook als iemand je iPhone terugzet naar fabrieksinstellingen, kun je hem volgen via de Find My/Zoek mijn app. Kwaadwillenden zullen nu je iCloud account van het toestel moeten verwijderen om te voorkomen dat ze gevolgd kunnen worden.

Alleen voor iPhone

Mocht je eigenaar zijn van een Apple Watch Series 6, dan hebben we slecht nieuws voor je. Ondanks dat dit model over een U1 chip beschikt, komt deze Find My-update (nog) niet naar je smartwatch.

Ben je benieuwd welke verbeteringen je nog meer kunt verwachten in iOS 15? Lees dan ook onderstaande artikelen.