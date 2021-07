Apple voorziet Final Cut Pro van update: kleine aanpassingen en nieuw icoon

Apple heeft vandaag een update uitgerold voor Final Cut Pro. Het programma is voorzien van een aantal kleine aanpassingen en introduceert een nieuw icoontje.

AppleInsider is de eerste die melding maakt van de nieuwe update. Het gaat om versie 10.5.4. en is de eerste update sinds het programma in juni dit jaar flink bijgewerkt werd.

Final Cut Pro krijgt update van Apple

Apple pakt in versie 10.5.4 van Final Cut Pro een paar kleine dingen aan. Het grootste onderdeel van de update is de wijziging van het schaar-icoontje. In de vorige update werd het icoontje geïntroduceerd als vervanging van het scheermesje, maar daar was uiteindelijk nog best wel wat over te doen.

De vervanging werd niet persé met enthousiasme onthaald, al had dat meer te maken met de manier waarop de schaar was uitgelijnd. De schaar was namelijk niet netjes gecentreerd op het punt waar de knip gemaakt moest worden, wat voor veel gebruikers de workflow verstoorde. Apple heeft de schaar in deze update aangepast en deze staat inmiddels gewoon recht op de kniplijn.

Final Cut Pro is overigens ook voorzien van een foutoplossing. Apple heeft ervoor gezorgd dat er een irritante bug verholpen is. Deze zorgde ervoor dat bepaalde gebruikers de regio en tijd van hun Mac aan moesten passen om bepaalde, standaard, functionaliteiten te kunnen gebruiken.

Grote update juni

Zoals gezegd heeft Final Cut Pro vorig maand een grote update gekregen van Apple. Het programma werd naast het schaar-icoontje voorzien van een nieuwe column editor, verbeterde zoekfunctie, overzichtelijker interface en verbeteringen op het gebied van stabiliteit.

Inmiddels is de volgende versie van Final Cut dus al uit. Apple heeft de update blijkbaar op 8 juli al uitgerold en is op dit moment al voor alle gebruikers te downloaden.