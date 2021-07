FanFan brengt het authentieke ventilator­geraas terug naar M1 MacBook

Het is op warme dagen maar lastig om een MacBook met Apple M1-chip te hebben. Gebruikers van een computer met Intel-chip kunnen lekker klagen over het geluid dat het ventilatortje dat hun computer koelt produceert, maar jij merkt niets. Ook je camera uitzetten tijdens die meeting waar je geen zin in hebt is geen optie, want je computer kan Zoom of Teams prima aan.

Gelukkig heeft ontwikkelaar Guilherme Rambo dé oplossing. De kleine Mac-app FanFan brengt het authentieke geraas van de ventilator terug naar MacBooks met Apple Silicon.

FanFan werkt simpel maar slim

Niet iedere Mac met Apple Silicon heeft een koelertje. De MacBook Air met M1-chip wordt bijvoorbeeld volledig passief gekoeld, dus was het geen optie om de ventilatortjes software­matig hard te laten draaien. Daarom speelt FanFan gewoon het kenmerkende ventilator­geraas af via de speakers van je Mac. Naarmate de processorbelasting toeneemt, wordt het geluid ook intenser. Precies zoals bij een Intel MacBook dus.

Niet voor Mac met Intel-chip

FanFan is een gratis download en werkt alleen op Macs met een Apple Silicon-chip. Op moment van schrijven is dat de M1 in de MacBook Air, MacBook Pro of 24-inch iMac. Wanneer je de app op een Mac met Intel-chip probeert te draaien, volgt de toepasselijke melding: “Your Mac can already make plenty of fan noise in it’s own. You don’t need me.”