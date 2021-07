Facebook schreeuwt om iOS-feature, maar haalt wel een recordomzet

Facebook behaalde afgelopen kwartaal een behoorlijke omzet en winst. Toch is er niet alleen optimisme bij het bedrijf vanwege iOS.

Facebook en Apple zijn niet de beste vrienden van elkaar. De twee partijen liggen regelmatig met elkaar in de clinch. Facebook is het niet eens met de privacy maatregelen die Apple heeft genomen bij iOS in april. Daarvoor is het voor het sociale medium moeilijker geworden om mensen te identificeren en zo doelgerichte advertenties te laten zien. Daarmee is het natuurlijk ook een risico voor de inkomsten voor het bedrijf.

Een recordomzet voor Facebook

Toch hoeft Facebook zich op dit moment niet al te veel zorgen te maken. In het tweede kwartaal van 2021 boekte het bedrijf een recordomzet. In totaal wist het 28,6 miljard dollar binnen te halen aan advertentie-inkomsten. Daarmee was het 56 procent hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Advertenties zijn de belangrijkste inkomstenbron van Facebook, want de totale omzet bedroeg 29,1 miljard dollar.

Een betere omzet betekent niet altijd een betere winst, maar voor Facebook geldt dat echter niet. Het bedrijf maakte een winst van 10,4 miljard dollar. In 2020 lag dat bedrag nog op 5,2 miljard dollar.

Waarschuwing voor de gevolgen van iOS

Tijdens de presentatie van de cijfers komt Facebook CFO David Wehner met een waarschuwing. “We verwachten in 2021 meer tegenwind op het gebied van advertentietargeting als gevolg van de wijzigingen in de regelgeving en het platform. Met name de recente iOS-upgrades hebben in het derde kwartaal waarschijnlijk een grotere impact dan in het tweede kwartaal.”

Facebook liet eerder al weten dat het niet eens was met de maatregelen van Apple. Het vond dat het daarmee de kansen voor kleinere ondernemers de nek omdraaide. Ook waarschuwde het bedrijf dat tracking nodig was om de app gratis te houden voor de leden. Facebook mag de gebruikers gewoon vragen om het tracken te accepteren, maar het mag geen functies ontnemen voor mensen die dit afwijzen.

Apple Insider