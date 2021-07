EU waarschuwt Apple: Privacy is geen excuus voor anti-competitief gedrag

Margrethe Verstager, de Eurocommissaris voor Mededinging, heeft Apple een waarschuwing gegeven. Het bedrijf van Tim Cook doet volgens haar goed werk op gebied van privacy, maar moet het niet als schild gebruiken voor concurrentie in de markt.

De waarschuwing komt voort uit een interview met Reuters, waarin de Eurocommissaris reageert op de uitspraken die Apple CEO Tim Cook eerder deed. Hij reageerde destijds op het plan van de Digital Markets Act (DMA).

Apple moet oppassen

De DMA houdt namelijk in dat de balans in de softwaremarkt hersteld wordt. Eigenaren van platformen, zoals Apple dat van de App Store is, mogen hun eigen applicaties geen voorkeursbehandeling meer geven. Dit zorgt namelijk voor een monopolie en dat is in Europa verboden.

Apple heeft al meerdere malen gereageerd op dergelijke beschuldigingen en zegt dat het de App Store op deze manier beheert, zodat het op gebied van privacy veilig blijft. Cook zei zelfs dat als de DMA van kracht zal gaan, dat de veiligheid van de iPhone vernietigd wordt. Iets dat Margrethe Verstager goed kan begrijpen. Al is ze wel van mening dat Apple daarin niet door moet slaan.

“Ik denk dat privacy en veiligheid voor iedereen belangrijk is, maar het is ook belangrijk dat dit geen schild gaat worden tegen concurrentie. Ik denk namelijk dat consumenten hun veiligheid niet opgeven wanneer ze een andere App Store gebruiken.”