Elon Musk vs. Tim Cook: ‘Tesla wilde Apple overnemen’

Apple had Tesla al jaren geleden moeten kopen, is een opvatting die meer dan eens voorbij komt. Als we citaten gepubliceerd in de Los Angeles Times mogen geloven, wilde Elon Musk echter precies het tegenovergestelde. De Tesla-CEO zou zijn bedrijf best aan Apple willen verkopen, maar dan alleen als hij directeur van het geheel kon worden.

De krant baseert zich op het nieuwe boek “Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century” van Wall Street Journal-journalist Tim Higgins. De overname zou rond 2016 besproken zijn. Toen stond Tesla er bedrijfsmatig erg slecht voor.

Elon Musk op de stoel van Tim Cook

Naar verluidt zag Tim Cook een overname van Tesla best zitten. Tijdens een gesprek met Musk zou hij hebben gezegd dat de Tesla-CEO prima een management­functie zou kunnen houden. Zo ging het ook met Beats-oprichters Jimmy Iovine en Dr. Dre als onderdeel van de overname van hun bedrijf.

Dat was echter niet het idee van Musk. Die wilde naar verluidt baas van Apple worden. Op de stoel van Tim Cook gaan zitten en zo het directeurschap van Tesla én Apple overnemen. Geconfronteerd met dit voorstel, zou Tim Cook het gesprek met twee woorden beëindigd hebben: “Fuck you”.

Welles-nietes

Dit juicy verhaal is een prima PR-stunt voor het boek van Higgings, maar wordt door Elon Musk tegengesproken. Volgens de Tesla-CEO is het boek “nep en saai” en heeft Tim Cook nooit een uitnodiging om te praten geaccepteerd. Musk was jaren geleden wel geïnteresseerd in onderhandelen met Tim Cook over een overname van Tesla door Apple. Apple geeft geen commentaar. Higgins blijft bij zijn verhaal en zegt dat dit van meerdere bronnen rondom Musk gehoord te hebben. Een klassiek spelletje welles-nietes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Musk was given plenty of opportunities to comment on this. He didn’t. This anecdote comes from Musk’s own account of the conversation, according to people who heard the retelling at the time. https://t.co/GRKZRBsaeR — Tim Higgins (@timkhiggins) July 30, 2021

Tesla’s baas stopt daar niet. In het kielzog van zijn commentaar op het overname-verhaal publiceert hij een nieuwe tweet waarin hij kritiek uit op Apple. “De commissie die Apple op in-app-aankopen rekent zijn de facto een wereldwijde belasting op internet. Epic heeft gelijk”. Hij wijst er ook nog even op dat het nu prima met Tesla gaat en de waarde van het bedrijf is geëxplodeerd. Apple wacht nog steeds op een in zijn grote rechtszaak tegen Fortnite-maker Epic Games, over met name de controversiële commissie van 30% op transacties in de App Store.