Jeff Bezos en Elon Musk afgemaakt door Jon Stewart in trailer Apple TV+

Jon Stewart is terug, en hoe In zijn eerste trailer voor Apple TV+ maakt hij meteen gehakt van Elon Musk en Jeff Bezos.

We konden deze week zien hoe Jeff Bezos samen met een oude astronaute en een verwend Nederlands rijkeluiszoontje samen een pisboogje maakten in de ruimte. Dat is koren op de molen van comedian en Daily Show-legende Jon Stewart die bezig is met het maken van een serie voor Apple TV+. Hij gebruikt de rijke techmiljardairs in zijn eerste teaser van zijn nieuwe show.

Jon Stewart pakt Jeff Bezos en Elon Musk aan

Jon Stewart kennen we natuurlijk allemaal van The Daily Show. In dit komische actualiteitenprogramma nam hij regelmatig bekende politici en andere media op de hak. Bij Apple TV+ lijkt hij op dezelfde voet verder te gaan. In een teaser neemt hij meteen Jeff Bezos en andere techmiljardairs in de maling.

In de nieuwe video zien we hoe Jeff Bezos en Elon Musk een wedstrijdje ver plassen. Als laatste komt daar ook Richard Branson erbij die er uitziet als een overharige dweil die iets te lang in het schoonmaakhok heeft gestaan. Uiteindelijk gaat het er bijna letterlijk om wie de grootste heeft. Een scène die wel wat weg heeft van Austin Powers. We zien zelfs nog eventjes Facebook-baas Mark Zuckerberg langskomen.



Sorry for the aborted launch!!! I’m a bad twitterer.

Enjoy this small step for man! pic.twitter.com/6gBHHJLByQ — Jon Stewart (@jonstewart) July 20, 2021

Een leuk feitje om te melden is dat ook Tracy Morgan een rolletje heeft gekregen in de nieuwe video van Jon Stewart. We zien hoe hij voor Bezos werkt. Apple TV+ lijkt dan dus ook kosten noch moeite te besparen qua acteurs.

Apple heeft vertrouwen in de nieuwe show

De nieuwe show van Jon Stewart heet heel toepasselijk The Problem with John Stewart. Het programma moet vanaf september te zien zijn op Apple TV+. Toch gaat het er wat anders toe dan bij The Daily Show. In elke aflevering zal slechts één bepaald onderwerp centraal staan. Overigens lijkt Apple TV+ nu al te geloven in het succes, want er zouden al meerdere seizoen op de planning staan.