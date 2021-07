DuckDuckGo lanceert eigen e-maildienst met @duck.com

Altijd al gedroomd van een e-mailadres dat eindigt op @duck.com? DuckDuckGo voorziet je er nu graag van. Het Amerikaanse bedrijf, dat een zoekmachine en een mobiele browser aanbiedt die privacy centraal stellen, lanceert een eigen e-maildienst.

Het gaat niet om een volledige maildienst. Het idee is dat je @duck.com alle mail doorstuurt naar je privéadres. In het proces ontdoet de dienst berichten van tracking pixels en andere zaken die je privacy aantasten.

E-mail met extra privacy

DuckDuckGo zegt e-mails die door zijn servers worden doorgestuurd niet te lezen. Ze worden meteen na het doorsturen verwijderd. Deze e-maildienst is geïntegreerd in de mobiele browser van DuckDuckGo, die ook wegwerpadressen kan genereren. Zo kun je voor iedere dienst niet alleen een uniek wachtwoord, maar ook een uniek e-mailadres gebruiken.

Aanmelden voor de dienst kan via de DuckDuckGo Browser die in de App Store te vinden is. Daar ga je naar Instellingen → Email Autofill (beta) → Join the Private Waitlist.

Apple heeft vergelijkbare dienst

Uiteraard kun je het e-mailadres ook buiten de browser van DuckDuckGo gebruiken. Deze heeft echter wel een handige functie die automatisch het @duck.com e-mailadres in kan vullen, of voor iedere site een willekeurig doorstuuradres aanmaakt. Als je die laatste functie niet wil gebruiken, maar een @duck.com wel ziet zitten, kan het prima zonder app.

Apple heeft met iCloud Private Relay, dat met iOS 15 en macOS Monterey (blijkbaar hebben wij geen standalone artikel over die dienst…) voor alle betalende iCloud-gebruikers beschikbaar komt een vergelijkbare dienst. Apple kan e-mail van willekeurige adressen naar je iCloud-account doorsturen en zorgt ervoor dat trackers buiten spel gezet worden.

Trackers in e-mailberichten

Hoewel e-mail ooit alleen uit tekst bestond, heeft HTML-opmaak in berichten de deur geopend voor tracking. Zo kunnen trackers bijhouden of je een e-mail opent, via wat voor apparaat je het bericht opent en ook wat je geschatte locatie (aan de hand van je IP-adres) is.