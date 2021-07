Van streamingdienst tot DVD: Apple gaat terug in de tijd met Defending Jacob

Defending Jacob, één van de series die te zien is op streamingdienst Apple TV+, is vanaf vandaag ook te koop als DVD en Blue-Ray. Het is de eerst keer dat het bedrijf één van zijn titels buiten het eigen platform aanbiedt.

De echte verzamelaar kan zijn ei kwijt, maar we vragen ons af of de algemene consument hier warm van wordt. Op dit moment duikt de DVD in de Amerikaanse versie van Amazon op met een prijskaartje van $19,99 en tik je de Blu-Ray versie voor $34.99 op de kop. In de Nederlandse versie van de webshop is de DVD voor €34,13 te koop.

Apple TV+ terug in de tijd met Defending Jacob

Het lijkt een beetje de omgekeerde wereld te zijn. Waar titels normaal gesproken van de bioscoop of DVD’s naar de streamingdiensten gaan, werkt het bij Defending Jacob precies andersom. De titel verscheen in april vorig jaar op Apple TV+ en is dus nu ook fysiek in huis te halen.

Op dit moment is de DVD, waar het gehele eerste seizoen van Defending Jacob opstaat, alleen nog maar te koop op Amazon. Door de hoge prijs van €34,13 voor de DVD (zie hier) lijkt het er sterk op dat de fysieke variant op dit moment alleen nog maar in Amerika te koop is.

Nooit eerder vertoonde beelden

Mocht je het geld overigens uit willen geven, dan haal je wel een toffe collectors item in huis. Volgens 9to5Mac is het eerste seizoen verdeeld over drie discs en krijg je toegang tot nooit eerder vertoonde beelden. Daarnaast krijgen gebruikers een kijkje achter de schermen.

Het is overigens wel opvallend dat Defending Jacob als serie op Apple TV+ verscheen. Oorspronkelijk moest het verhaal, dat gebaseerd is op het gelijknamige boek, als film verschijnen. Benieuwd naar dat verhaal? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel dat we erover schreven.