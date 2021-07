Boop is een klein maar handig hulpje voor ontwikkelaars met een Mac

Boop is een klein gratis appje dat ontwikkelaars met een Mac aan zal spreken. Het kan snel veel­voorkomende bewerkingen op tekst uitvoeren zonder dat je een code-editor nodig hebt of website moet openen.

Het gaat om bewerkingen die ontwikkelaars meer dan eens moeten doen. Zoals JSON of CSS formatteren, converteren van JSON naar YAML of vice versa en het hashen van tekst in verschillende indelingen. Allemaal bewerkingen die je ook met een externe editor of gespecialiseerde website kunt uitvoeren, maar Boop is sneller en draait bovendien lokaal.

Geoptimaliseerd voor snel gebruik

Boop is geoptimaliseerd voor snel gebruik. Na het openen, toont de app een leeg venster waarin je tekst kunt plakken. Na een druk op de sneltoets ⌘B verschijnt een Finder-achtig dialoogvenster waarmee je snel een van de ingebouwde functies kunt gebruiken.

De tekst in het venster wordt gemanipuleerd op basis van de gekozen functie. Vervolgens kun je het resultaat kopiëren om het elders te plakken, of gewoon te bekijken. Door het venster te sluiten wordt de tekst geleegd en is Boop klaar voor de volgende keer.

Uitbreidbaar

Omdat het appje voornamelijk gericht is op ontwikkelaars, is Boop ook uitbreidbaar. Er is een systeem van modules geschreven in JavaScript dat de ingebouwde acties kan aanvullen. Op dit adres staan enkele voorbeelden, alsmede documentatie voor het maken van je eigen acties. Boop vereist minimaal macOS 10.14, de app is niet in het Nederlands vertaald. Deze bewerkingen ondersteunt de app out of the box: