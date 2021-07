Beats Studio Buds vanaf nu verkrijgbaar in Nederland

De Beats Studio Buds zijn nu verkrijgbaar in de Apple Store. Gaat Apple via het merk nu concurreren met haar eigen AirPods Pro?

De Beats Studio Buds zijn al een tijdje verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Canada, maar nu hebben ze ook voet aan de grond gekregen in Europa. In verschillende landen, waaronder ons eigen Nederland, zijn de earbuds nu ook te krijgen.

Dit zijn de Beats Studio Buds

De Beats Studio Buds beschikken over active noise cancellation. Die functie kennen we natuurlijk vooral van de AirPods Pro. Als je liever alles om je heen wil horen kun je makkelijk omschakelen naar Transarency Mode. Dat doe je heel simpel door het Beats-logo aan de zijkant van het oortje in te drukken aan beide kanten.

Toch is het niet helemaal een AirPods-concurrent. Zo zit er aan de binnenkant van de Beats Studio Buds geen H1 of W1-chip. Hierdoor mist het een aantal features die de normale AirPods (Pro) wel hebben. Zo switcht het model niet automatisch tussen verschillende Apple-producten.

Wel ondersteunen de nieuwe Beats Studio Buds Siri, door gewoon Hey Siri te roepen. Ook de Find My-functie wordt ondersteund, waardoor je jouw oortjes kunt terugvinden als je ze kwijt bent.

Een interessante optie

De nieuwe Beats Studio Buds hebben echter ook nog andere specs waardoor het interessante oortjes voor jou kunnen zijn. Zo gaan ze met een volle batterij 5 uur mee als active noise cancellation is ingeschakeld. Bovendien heeft dit model een IPX4-rating voor water- en stofdichtheid. Je kunt ‘m dus prima gebruiken tijdens het sporten of tijdens de regen als je buiten bent.

Het meest interessant is waarschijnlijk de prijs. De Beats Studio Buds kost en149,95 euro en zijn er in het zwart, wit en rood verkrijgbaar. In Nederland wordt het model tot nu toe alleen verkocht via de Apple Store.