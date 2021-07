‘Batterijen voor de Apple Car worden in de Verenigde Staten geproduceerd’

Al vele jaren zijn er geruchten over de Apple Car, de auto die door het bedrijf uit Cupertino zou worden gemaakt. Officieel is hij nog altijd niet onthuld, maar qua geruchten is er altijd wel iets over te doen.

Deze keer zouden er volgens Digitimes plannen zijn om de batterijen voor de Apple Car te laten fabriceren in de Verenigde Staten. Dat zou weer bepaalde problemen met importeren kunnen voorkomen.

Apple Car-batterijen in de Verenigde Staten

De Apple Car-batterijen zouden daarbij wel gemaakt gaan worden door een Taiwanese partij. Naar verluid doet Apple daar liever zaken mee dan Chinese partijen. Daar waren de laatste jaren wat problemen mee op het gebied van eventuele kinderarbeid. Maar daarbij zouden de batterijen niet in dat land worden gemaakt. Partijen als Foxconn en Advanced Lithium Electrochemistry (Aleees) zouden volgens bronnen waar Digitimes zich op baseert plannen hebben om fabrieken in de Verenigde Staten te bouwen. En daar zouden dus uiteindelijk de batterijen worden gemaakt.

Waarom Apple het belangrijk vindt om de batterijen voor de Apple Car in de Verenigde Staten te maken, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn niet echt heel veel problemen geweest met batterijen voor andere elektrische auto’s die in Azië zijn gemaakt. En ook op het gebied van smartphones zijn China en Taiwan al vele jaren de plek waar alles in elkaar wordt gezet. Maar misschien dat de huidige coronacrisis en de problemen met vervoer er voor zorgen dat het bedrijf belangrijke componenten dicht bij huis in elkaar worden gezet. Bij de iPhone wordt bijvoorbeeld het glas gemaakt in de Amerikaanse staat Kentucky.

Eerst zien

Dat gezegd hebbende, is er dus nog niks concreet over de Apple Car en is het nog altijd maar de vraag of er ooit iets mee gaat gebeuren. Zo dachten we ook lang dat Apple zou gaan werken aan een speciale televisie, maar ook op dat gebied is er niks meer gebeurd dan de Apple TV.