Bang & Olufsen introduceert eerste True Wireless oordopjes met ANC

Bang & Olufsen, bekend om zijn premium audio-apparatuur, komt vandaag met een primeur. Het bedrijf kondigt voor de eerste keer in zijn bestaan True Wireless oordopjes aan die voorzien zijn van Active-Noise-Cancellation. Maak kennis met de Beoplay EQ.

De oordopjes zijn beschikbaar in twee verschillende kleuren en alles behalve goedkoop. Met een adviesprijs van €399 zijn is de Beoplay EQ €70 duurder dan de AirPods Pro en €69 duurder dan de Sony WF-1000XM4.

In het persbericht van Bang & Olufsen is te lezen dat de Beoplay EQ een adviesprijs van €349 krijgt. In de webshop van het bedrijf zijn de oordopjes voor €399 te koop. De vraag staat uit bij B&O, maar tot die tijd houden we in dit artikel de webshop prijs aan.

Bang & Olufsen: eerste ANC oordopjes een feit

De eerste ANC oordopjes van Bang & Olufsen zijn dankzij de Beoplay EQ officieel een feit. De earbuds zijn zojuist door middel van een persbericht aangekondigd voor de Nederlandse markt. De Beoplay EQ oordopjes hebben een rond ontwerp gekregen en zijn ieder voorzien van drie microfoons. In totaal maakt dit product dus gebruik van zes microfoons om het achtergrondgeluid weg te filteren.

Dat kost je als consument, in vergelijking met de Beoplay E8 oordopjes, overigens wel €50 meer. Opvallend gezien de bizarre batterij van die oordopjes achterwegen gelaten wordt. De E8 wist op een volle lading, inclusief oplaadcase, maar liefst 35 uur mee te gaan.

De Beoplay EQ heeft een speeltijd van zo’n 20 uur. Gebruik je de oordopjes zonder extra lading uit het doosje, dan gaan ze zeven en een half uur mee. Wanneer je de ANC-functie van de Beoplay EQ gebruikt gaan de oordopjes zes en een half uur mee.

Verder zijn de oordopjes voorzien van Qualcomm’s AptX adaptive standaard, worden AAC en SBC codecs ondersteund en is zijn de oordopjes voorzien van een IP54-rating.

Bang & Olufsen Beoplay EQ: alle specificaties op een rij

Om je een duidelijk overzicht te geven van de Bang & Olufsen Beoplay EQ zetten we de specificaties voor je op een rij:

Ontwerp

Earbud afmeting: 24mm x 22mm x 27mm

24mm x 22mm x 27mm Gewicht earbud: 8 gram

8 gram Case afmeting: 77mm x 40mm x 26mm

77mm x 40mm x 26mm Case gewicht: 50 gram

50 gram IP54-rating

Specificaties

6.8 diameter Electro Dynamic driver

Driver Sensitiviteit: 107dB ± 3dB, 1kHz @-3dBFS

Bluetooth 5.2-ondersteuning

6 x MEMS microfoons

Codec: AAC , SBC

Batterij

Capaciteit earbud: 85mAh

85mAh Capaciteit case: 340mAh

340mAh Accuduur ANC: 6.5 uur earbud / tot 20 uur case

6.5 uur earbud / tot 20 uur case Accuduur: 7.5 uur earbud / tot 20 uur case

7.5 uur earbud / tot 20 uur case Earbuds volledig opgeladen binnen anderhalf uur

Case via USB-C opgeladen binnen één uur en veertig minuten

Draadloos opgeladen binnen één uur en vijftig minuten

Twintig minuten laden geeft je twee uur speeltijd

Features

Adaptive Active Noise Cancellation

Volledig aanpasbare EQ

EarGels tipjes meegeleverd (XS, S, M en L)

De Bang & Olufsen Beoplay EQ is vanaf 17 augustus wereldwijd verkrijgbaar.