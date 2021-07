Back to School 2021: Apple geeft gratis AirPods bij iPad of Mac

De vakantie in het noorden is net een week bezig en de rest van het land moet nog vakantie krijgen, maar Apple start nu al met Back to School 2021. Het Amerikaanse bedrijf voorziet zijn producten hiervoor van korting en geeft er dit jaar zelfs een setje gratis AirPods bij.

Je krijgt de oordopjes gratis bij de aanschaf van een in aanmerking komende Mac of iPad met onderwijskorting. Daarbij is het mogelijk om 20% te besparen op AppleCare+.

Gratis AirPods voor Back to School 2021

Apple geeft het hele jaar door al onderwijskorting, maar pakt voor Back to School 2021 nog iets meer uit. Het bedrijf geeft consumenten dus een gratis setje AirPods bij de aanschaf van een iPad of Mac. Al moet deze tablet of computer natuurlijk wel onder de actievoorwaarden vallen.

Je krijgt overigens de tweede generatie AirPods gratis bij je aanschaf. Het gaat dan om het model met de oplaadcase die je niet draadloos op kunt laden. Normaal gesproken kost dit je €179. Wil je er een draadloze oplaadcase bij, dan hoef je als student €50,01 bij te betalen. Ga je liever aan de haal met de AirPods Pro? Dan betaal je €100,01.

iPad of Mac

Je krijgt de oordopjes gratis bij een iPad Pro (2021) of een iPad Air (2020). Wat betreft de Mac geldt de actie voor de MacBook Air, 13-inch Macbook Pro, 16-inch Macbook Pro, iMac, iMac Pro en Mac mini.

Meer weten over de Back to School 2021 actie van Apple? Check dan zeker even de website van het bedrijf.