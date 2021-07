Arlo Pro 4 Review: houd je huis in de gaten vanaf je iPhone

Deze zomer is de kans groot dat we weer eens wat vaker op pad gaan. We mogen weer naar meer gebieden op vakantie. Maar daar geef je ook inbrekers weer wat meer mogelijkheden. Die hebben waarschijnlijk een tijd stil gezeten en willen vast weer een buit scoren. Wat dat betreft is het geen gek moment om te investeren in een slimme deurbel of een beveilingscamera. Voor die laatste categorie ben ik aan de slag gegaan met de Arlo 4 Pro.

Dit is de nieuwste beveilingscamera die het bedrijf op de markt brengt en een directe opvolger is van de Pro 3. Mocht je die al bezitten, dan is er te weinig reden om up te graden naar de Arlo Pro 4. Maar wanneer je een nieuwkomer bent, dan is dit echt een heel erg fijn product om in huis te halen. Het is een camera die werkt op een batterij, een 2K-resolutie heeft, een view van 160 graden en kan twaalf keer digitaal inzoomen. Dit zijn de punten die me zijn opgevallen.

Arlo Pro 4 Review

Zeer makkelijk in gebruik

Ik ben geen handige jongen en daarom is het dan ook zo fijn dat de Arlo Pro 4 zeer makkelijk in gebruik is. Aan de buitenkant moet je even een gaatje boren en daar vervolgens met een schroef een houder op plaatsen. Deze werkt vervolgens als een magneet en zorgt er voor dat de camera goed vast zit. Daarnaast is het verbinden van de camera met de app een fluitje van een cent. Bij het vorige model moest je nog gebruik maken van een Smarthub. Dat kun je nu nog steeds, maar is niet langer meer nodig. Je kunt hem direct via Wifi met je iPhone-app verbinden. Je camera moet even de QR-code op je smartphone lezen en vervolgens is het allemaal geregeld. Daar word je gewoon blij van.

App geeft je veel mogelijkheden

De iPhone-app die je gebruikt bij de Arlo Pro 4 is dezelfde als voor de vorige modellen, waardoor ik er snel aan gewend was. Met de app kun je makkelijk de video van de camera bekijken, zien hoeveel batterij je er nog op hebt zitten en krijg je meldingen wanneer er beweging is. Via de app kun je bovendien gaan bepalen wanneer je meldingen wil krijgen. Zo heb je de optie dat de camera op bepaalde tijdstippen geactiveerd wordt of wanneer je het huis verlaat. Ook geef je aan wat het gebied gaat zijn waar binnen je een melding krijgt wanneer beweging wordt gedetecteerd. Op die manier kun je de camera naar eigen smaak instellen.

Beeld is dik in orde

Het beeldmateriaal dat de Arlo Pro 4 produceert is dik en dik in orde. Zelfs op een grote afstand is het nog mogelijk om mensen goed te herkennen. Ook wanneer het donker is, krijg je nog een behoorlijk goed beeld. Zodoende houd je alles echt perfect in de gaten. Dat geeft je dan net wat meer gemoedsrust als je op vakantie gaat.

Geeft betere meldingen

Zoals gezegd is de Arlo Pro 4 niet de eerste beveiligingscamera die ik gebruikt heb. De Pro 3 had ik hiervoor aan de voorkant hangen. En in vergelijking met die camera brengt dit nieuwe model toch wel een paar handige voordelen. Misschien wel het fijnste voordeel is dat hij een stuk beter is in het geven van meldingen. In het verleden ging mijn camera nog wel eens af wanneer het hard waaide en mijn boom bewoog. Met dit nieuwe model had ik daar geen last meer van, waardoor de meldingen die ik kreeg echt een stuk nuttiger waren.

De Arlo Pro 4 is nu verkrijgbaar en onder andere hier te scoren.