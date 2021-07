Apple waarschuwt: ‘Gebruik geen waterstofperoxide om je devices te ontsmetten’

De Corona pandemie zorgde ervoor dat we onze devices driftiger schoonmaken dan ooit tevoren. Echter bevatten sommige ontsmettingsmiddelen waterstofperoxide of bleekmiddel. Apple waarschuwt nu dat je deze middelen absoluut niet moet gebruiken om je Apple-producten te ontsmetten.

Apple heeft onlangs zijn supportpagina over het reinigen van je devices, zoals onder andere je iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod en AirPods, opnieuw bijgewerkt. Het is namelijk gebleken dat sommige reinigingsproducten stoffen bevatten, die uiterst slecht voor je Apple device zijn.

iPhone en bleekmiddel gaan niet goed samen

Op de pagina staat namelijk te lezen dat klanten geen producten mogen gebruiken die waterstofperoxide of bleekmiddelen bevatten om Apple-producten te desinfecteren. Reinigingsdoekjes met 75% ethyl-alcohol kunnen verder geen kwaad volgens het bedrijf.

Gebruik van waterstofperoxide en chloor wordt afgeraden

Een citaat van de support-pagina:

Mag ik een desinfectiemiddel op mijn Apple product gebruiken?

U mag de harde, niet-poreuze oppervlakken van uw Apple product, zoals het beeldscherm, het toetsenbord en andere buitenoppervlakken, schoonvegen met een doekje met 70% isopropylalcohol, een doekje met 75% ethylalcohol of een Clorox-ontsmettingsdoekje. Gebruik geen producten die bleekmiddelen of waterstofperoxide bevatten. Zorg dat er geen vocht in de openingen binnendringt en dompel uw Apple product niet onder in schoonmaakmiddelen. Gebruik geen desinfectiemiddel op textiel of leren oppervlakken.

Voorzichtig met schoonmaken

Veel schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen bevatten waterstofperoxide of chloor. Lees dus voordat je je Apple device gaat schoonmaken eerst het label van het reinigingsproduct dat je wil gaan gebruiken. Apple waarschuwt verder om voorzichtig te zijn met het reinigen.

Let er vooral goed op dat er geen vloeistof in openingen van het apparaat komt en dompel vooral je apparaat nooit in een reinigingsvloeistof! Vloeistofschade wordt namelijk niet gedekt door de garantie van Apple of door het AppleCare Protection Plan, hoewel je in beperkte gevallen wellicht wel rechten hebt op basis van de consumentenwetgeving.

Wil je je device schoonmaken of ontsmetten, let dan goed op het bovenstaande. Producten die volgens Apple wel geschikt zijn, zijn onder andere reinigingsdoekjes met 70% isopropylalcohol, met 75% ethylalcohol of een Clorox-ontsmettingsdoekje.