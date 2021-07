Vrouw overleeft zware hartaanval: Apple Watch de redder in nood

Opnieuw heeft de Apple Watch flink geholpen in een situatie waarin iemand had kunnen overlijden, zo blijkt uit een recent gedeeld verhaal. Het slimme horloge van het bedrijf uit Cupertino bracht een vrouw op de hoogte van haar ongewone hoge hartslag. Daardoor is ze hulp gaan zoeken en is er een ecg gemaakt. Daaruit bleek dat ze een hartaanval gehad had, zonder dat ze dat doorhad.

Diane Feenstra vat haar verhaal samen tegenover een Amerikaans nieuwsstation, WZZM 13. “Op die dag, 21 april, had ik een hartslag van 169 slagen per minuut. De meest uitdagende beweging was toen dat ik twaalf traptreden omhoog gegaan ben. Ik belde mijn man toen op en die raadde me aan een dokter te raadplegen.”

Apple Watch als redder van de dag

Dokteren hebben niet lang daarna een ecg laten maken (een elektrocardiogram, een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier). Daaruit bleek dat Feenstra onlangs een hartaanval had, zonder dat de vrouw dat in de gaten had. “Bij mannen voelt het alsof er een olifant op hun borst loopt, maar bij vrouwen is dat anders”, aldus Feenstra.

“Ik voelde wel pijn, die via mijn linkerhand naar beneden trok. Ook had ik een zwelling op m’n linkervoet. Daarnaast had ik wat maagklachten, maar dat schoof ik onder problemen die horen bij het ouder worden. De grootste pijn zat in mijn schouder. Maar ik dacht toen dat dat kwam door te actief gestofzuigd te hebben.”

Je hartslag meten is één ding

Feenstra liet zich daarna verder onderzoeken en uit dat onderzoek kwam een ander probleem naar voren. Ze had namelijk een volledige blokkade in een slagader, waardoor er een stent geplaatst moest worden. Dat is gedaan, waardoor het hart inmiddels weer het werk kan doen waarvoor het gemaakt is.

De vrouw laat weten dat de Apple Watch haar redder in nood is. “Het is tegenwoordig zo gemakkelijk je hartslag te meten. Maar als ik dat die ochtend niet gedaan had… wie weet wat er dan had kunnen gebeuren. Als ik nog zo’n hartaanval had gehad, dan had me dat waarschijnlijk mijn leven gekost.”

