Hoera! De Apple Watch Series 3 is zojuist gered door watchOS 8

Begin deze maand schreef ik een artikel waarin ik uitlegde dat de Apple Watch Series 3 een slechte koop zou zijn in 2021. Waar de meeste redenen nog steeds gelden heeft Apple er stilletjes voor gezorgd dat er eentje volledig ontkracht is. En dat heeft alles te maken met watchOS 8.

De nieuwe betaversies van iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8 zorgen er namelijk voor dat gebruikers aanzienlijk minder ruimte op hun apparaten nodig hebben om een update te installeren. Erg handig, want hiermee wordt het grootste probleem van de desbetreffende Apple Watch aangepakt.

Grootste probleem Apple Watch Series 3 aangepakt

Het was op z’n minst opvallend te noemen dat Apple, tijdens WWDC21, bekendmaakte dat watchOS 8 naar de Apple Watch Series 3 komt. Het huidige besturingssysteem zorgde namelijk al voor flink wat irritatie bij gebruikers van de smartwatch uit 2017. Door de beperkte opslagcapaciteit moest deze namelijk volledig gereset worden om een software-update uit te voeren. Waarom zou Apple, met een nieuw besturingssysteem, het zijn gebruikers nog moeilijker maken?

Het antwoord op die vraag wordt nu duidelijk: Apple maakt het alleen maar makkelijker. Het bedrijf heeft de derde ontwikkelaarsbeta van watchOS 8 uitgerold en pakt het probleem aan. Zo is het vanaf nu mogelijk om updates te installeren op de Apple Watch Series 3 als je minder dan 500MB vrije opslagcapaciteit over hebt. De kans dat jij je smartwatch volledig moet resetten is dus een heel stuk kleiner geworden.

Hoe Apple het precies voor elkaar heeft gekregen om dit mogelijk te maken is op dit moment nog niet bekend.

watchOS 8

watchOS 8 verschijnt in de herfst van 2021 voor de Apple Watch. Alle modellen die het huidige besturingssysteem kunnen draaien komen ook in aanmerking voor dit nieuwe systeem. De update brengt een aantal nieuwe functionaliteiten met zich mee, zoals vernieuwde foto-wijzerplaten. Daarnaast wordt ook de gezondheid-app aangepakt en wordt Apple Fitness+ aangepakt. Iets waar we in Nederland, tot op heden, nog niet veel aan hebben.

Heb je een Apple Watch Series 3 of nieuwer in huis en ben je benieuwd naar alle veranderingen? Lees dan zeker even het artikel dat ik erover schreef via de bovenstaande link.