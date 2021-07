Waarom je de Apple Watch Series 3 in 2021 niet meer moet kopen

De Apple Watch Series 3 is op smartwatchgebied misschien wel één van de aantrekkelijkste opties. Voor de prijs van €218,25 tik je er eentje op de kop. Alleen moet jij jezelf wel afvragen of je dat anno 2021 nog moet willen.

Naar mijn idee is dit namelijk een smartwatch die je op dit moment beter links kan laten liggen. Waarom? Ik leg het je uit in dit artikel.

De Apple Watch Series 3 is geen aanrader

Wanneer jij nog een Apple Watch Series 3 in huis hebt zit je eigenlijk nog wel goed. Het is aan te raden om over te stappen naar een nieuwer model, maar over het algemeen kan de smartwatch nog aardig mee. Alleen wanneer jij een nieuwe smartwatch wilt kopen, dan is het slim om direct al voor een nieuwer model te gaan.

De Apple Watch Series 3 verscheen in 2017 en is in de loop der jaren aanzienlijk goedkoper geworden. Ik begrijp het dus heel goed dat de smartwatch, die je inmiddels voor €218,25 op de kop tikt bij Apple, daardoor erg aantrekkelijk is. Alleen moet je wel goed nadenken over wat je dan precies in huis haalt.

De smartwatch is anno 2021 namelijk aardig verouderd en het is nog maar de vraag hoelang Apple hem blijft ondersteunen. Deze herfst wordt de Apple Watch Series 3 nog voorzien van watchOS 8, maar ook hier zet ik aardig mijn vraagtekens bij.

Apple Watch Series 3: waarom je hem niet moet kopen

Om je een iets beter beeld te geven van waar mijn mening vandaan komt, zet ik mijn beweegredenen voor je op een rij.

#1 Weinig opslagcapaciteit

De Apple Watch Series 3 beschikt over 8GB aan opslagcapaciteit. Dat is op zichzelf al niet heel erg veel. Zelfs gebruikers die niet veel applicaties op hun smartwatch zetten, zullen hierdoor al vrij snel in de problemen komen. Ter vergelijking: de Series 6 en de SE hebben allebei 32GB aan opslagcapaciteit. Als je dat geen probleem vindt is dat prima, al moet je wel rekening houden met het volgende:

Apple heeft onlangs bekendgemaakt dat het installeren van software-updates een lastig verhaal gaat worden. Wanneer jij je smartwatch wil voorzien van de meest recente software, zul je dus iedere keer je hele Apple Watch Series 3 moeten resetten. Dat heeft te maken met het feit dat er te weinig opslagcapaciteit is om de update uit te voeren.

Wil je dus genieten van nieuwe functionaliteiten en je smartwatch up-to-date houden? Hou er dan zeker rekening mee dat dit niet van harte zal gaan.

#2 Verlies van ondersteuning

Door het probleem dat de opslagcapaciteit met zich meebrengt kun je ervan uitgaan dat Apple de ondersteuning voor de smartwatch stop zal zetten. Heel eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat watchOS 8 op de Apple Watch Series 3 zou draaien, maar Apple heeft er toch voor gekozen om dit te doen. Hierdoor kun je bijna met zekerheid zeggen dat watchOS 9, dat volgend jaar zal verschijnen, niet meer beschikbaar zal zijn.

Het hoeft geen ramp te zijn om met een verouderd besturingssysteem te werken, maar het is wel zonde dat je nieuwe smartwatch na een jaar niet meer de beste gebruikservaring kan bieden.

#3 Prestaties vallen tegen

De Apple Watch Series 3 is inmiddels vier jaar oud en beschikt nog over een Dual-Core S3 chip. Een uitstekende processor voor de smartwatch in 2017, maar anno 2021 simpelweg niet goed genoeg meer. De prestaties van de Series 3 vallen dusdanig tegen dat sommige apps onwerkbaar zijn of het simpelweg gewoon niet doen.

Met de Apple Watch Series 3 ben je bijvoorbeeld niet in de mogelijkheid om apps van derde partijen te gebruiken. Je bent dus aangewezen op datgeen wat Apple je biedt en daar is weinig mis mee. Al zijn er zelfs applicaties van Apple, zoals de Fitness-app, die ontzettend langzaam zijn. Het is geen prettiger ervaring, dus.

Apple Watch Series 3: de kleine zaken

De bovenstaande drie punten zijn wat mij betreft heel erg belangrijk. Ze zorgen er namelijk voor dat de Apple Watch Series 3, in veel gevallen, niet meer functioneert zoals Apple het eigenlijk bedoeld heeft. Het is wat dat betreft dan ook belangrijk dat deze zaken gescheiden worden van andere minpunten.

De Apple Watch Series 3 is inmiddels vier jaar oud en het is logisch dat je als consument bij een aantal zaken misgrijpt. Zo is dit model niet in 40mm en 44mm varianten te koop (zoals de nieuwe modellen), maar in 38mm en 42mm. Het zorgt ervoor dat de smartwatch compact is, maar ook dat het beeldscherm een stuk kleiner is dan bij de huidige modellen. De Apple Watch Series 6 en SE beschikken bijvoorbeeld over een beeldscherm dat 30% groter is. Daarnaast mis je ook een aantal handige functionaliteiten zoals valdetectie en de ECG. Het zijn features die van de Apple Watch een zeer krachtig product maken.

Het kan misschien een overweging zijn om de Apple Watch Series 3 om deze reden niet aan te schaffen, maar naar mijn idee zijn ze niet zo belangrijk. Wanneer je geld wil besparen en voor een ouder model kiest, weet je dat je dit soort nieuwe features niet krijgt.

Geen Apple Watch Series 3, maar wat dan wel?

De Apple Watch Series 3 is voor €218,95 een toegankelijke smartwatch te noemen. Althans, als je het goed aan wil pakken. Maar het is niet meer aan te raden om hem nu nog te kopen. Wat dat betreft is het veel beter om met de recente Apple Watch SE aan de haal te gaan, die je voor €298,95 op de kop kunt tikken.

Nu begrijp ik natuurlijk dat niet iedereen “zomaar” even €70 meer neer kan leggen. Je kunt immers niet bij een ander in de portemonnee kijken. Alleen moet je er wel rekening mee houden dat die €70 je een hoop ellende kan schelen. Al is het alleen maar om het feit dat de smartwatch up-to-date is en je apps van derde partijen kunt gebruiken.

Benieuwd wat ik van de Apple Watch SE vind? Lees dan zeker even de bovenstaande review!