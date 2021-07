Apple Watch houdt volgens onderzoek covid-19-effecten in de gaten

De Apple Watch kan een belangrijk middel worden om je gezondheid in de gaten te houden wanneer je een keer covid-19 gehad hebt. De smartwatch is namelijk in staat de effecten op lange termijn vast te leggen, zo blijkt uit extern onderzoek. Het gaat overigens om meer wearables die dat kunnen, zoals de producten van Fitbit.

Wearables met betrekking op gezondheid, zoals smartwatches en fitnesstrackers, kunnen doktoren en onderzoekers inzicht geven in de effecten op lange termijn van covid-19. Daar schrijft de New York Times over, die zich berust op onderzoek dat gepubliceerd is in JAMA Network Open, een maandelijks open access medisch tijdschrift.

Apple Watch in de strijd tegen covid-19

Dat onderzoek wordt Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment (DETECT) genoemd en werd uitgevoerd door wetenschappers bij Scripps Research Translational Institute in Californië. Het onderzoek vond plaats tussen maart 2020 en januari 2021. In totaal deden er 37.00 vrijwilligers mee.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar ‘long covid’ (de effecten op lange termijn van het virus). Uit dit onderzoek blijkt dus dat wanneer wetenschappers de data gegenereerd door Fitbitapparaten en de Apple Watch samenvoegen met zelf aangewezen symptomen, dat er heel accuraat vastgelegd kan worden wat er gebeurt.

Wearables als hulpmiddel

Dr. Jennifer Radin, epidemioloog, zegt hierover dat wearables een flinke rol kunnen spelen in de strijd tegen covid-19. Niet alleen in het detecteren van bepaalde symptomen, zoals een lagere hartslag tijdens rust, maar ook voor het vastleggen van de effecten die pas op lange termijn zichtbaar zijn bij de patiënten.

“We willen heel graag de symptomen op lange termijn in kaart brengen, zodat we de fysiologische veranderingen kunnen vergelijken met de symptomen die patiënten daadwerkelijk ervaren. Dit eerste onderzoek zal de deuren openen naar meer soorten onderzoek in dit kader in de toekomst.”

New York Times