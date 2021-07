Apple Watch gekocht? Deze apps moet je zeker eens proberen!

De Apple Watch is een van de populairste gadgets van Apple. Natuurlijk kun je er je trainingen op volgen maar er is nog veel meer mogelijk. Wij lichten een aantal handige apps eruit.

Voordat je een Apple Watch hebt, denk je dat je prima zonder kan. Als je de smartwatch een tijdje om je pols hebt merk je pas echt wat voor een aanvulling het is. Je gaat beter op je gezondheid letten en waarschijnlijk ook meer bewegen. Natuurlijk is Apple Pay ook een heel handige dienst. Nooit hoef je meer naar je bankpas te zoeken in je portemonnee. Er is echter nog veel meer dat je kunt. Wij zetten een aantal leuke apps op een rijtje.

Spotify

Laten we beginnen met een app die veel mensen op hun smartphone hebben: Spotify. De app voor de Apple Watch is ook hartstikke handig. Niet alleen scroll je snel door je muziek of sla je met een tik een nummer over, nu kun je ook je muziek en podcasts opslaan via de app. Zo hoef je bijvoorbeeld tijdens het hardlopen niet meer je telefoon mee te nemen.

Homerun

Heb je HomeKit-producten? Dan kun je niet zonder HomeRun. Met deze app kun je op jouw Apple Watch alles regelen. Het is veel makkelijker dan de woning-app voor de Apple Watch van Apple zelf. De app is gratis, maar je kunt meer functies bijkopen.

Lens for Watch

Kun je niet zonder Instagram? Dan weet je dat de Apple Watch een probleem is. Er is nog geen speciale versie voor de smartwatch. Gelukkig is er wel een alternatief met Lens. Deze app zorgt dat je niets mist van het social medium. De app is gratis, wil je meer functies? Dan kun je die apart bijkopen.

PCalc

Wil je altijd een rekenmachine bij de hand hebben, dan is Pcalc ideaal voor de Apple Watch. Dit is niet een simpel rekenmachine, maar heeft zeer veel opties. Opties als sin, cos, tan, pi, wortels en machten zijn er allemaal op aanwezig. Ook is er een spraakfunctie. De app is overigens niet gratis, want het kost eenmalig 10,99 euro.

Spark

Je kunt e-mails natuurlijk al ontvangen op je Apple Watch, maar Spark maakt het allemaal net wat makkelijker. Het geeft een goed overzicht door slim jouw mailtjes te orderen. Ook is het makkelijk om berichten te beantwoorden. De app is gratis.

Chirp

Gebruik je Twitter? Dan is Chirp onmisbaar op je Apple Watch. Met deze app scroll je heel makkelijk door je Twitter-feed. Ook is het handig om je DM te checken. De app is in beginsel gratis. Wil je meer functies, dan kun je die er los bijkopen.

Just Press Record

Van de naam Just Press Record verwacht je waarschijnlijk geen uitleg nodig te hebben, maar wij zijn de beroerdste niet. Als je vaak opnames maakt van gesprekken of spraakmemo’s opneemt is dit de ideale app op je Apple Watch. Het werkt simpel en je kunt meteen een transcriptie krijgen, zodat je het niet hoeft uit te typen. Wel kost de app 5,49 euro.

Shazam

Shazam ken je waarschijnlijk wel. Je gebruikt de app als je wil weten wat de naam van een liedje is. Wat je misschien nog niet weet, is dat er ook een speciale app is voor de Apple Watch. Zo kun je met één druk achter de titel van dat leuke deuntje komen. Zo hoef je niet eerst je telefoon te pakken en te ontgrendelen, waarna het liedje wellicht al is gestopt!

AutoSleep

Wil je echt weten hoe goed je slaapt? Probeer dan AutoSleep. Deze app trackt je slaap en geeft je notificaties zodat je erachter kunt komen hoe je jouw nachtrust kunt verbeteren. De app kost wel eenmalig 4,49 euro.

Moodistory

Veel apps tracken je fysieke gezondheid, maar niet je mentale toestand. Moodistory doet dat wel. Hiermee kun je makkelijk bijhouden hoe je jezelf voelt. Het is handig voor mensen die soms niet goed in hun fel zitten en erachter willen komen of er bepaalde trends inzitten. De app kost 5,49 euro.

Streaks

Wil je stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten of meer lezen? Dan is Streaks een prima app. De app voor de Apple Watch zorgt dat bepaalde zaken een gewoonte worden. Bovendien synchroniseert de app met de gegevens in de gezondheid-app. Zo behaal je nog makkelijker je doelen. De app kost 5,49 euro.