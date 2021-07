Tweede seizoen Apple TV+ serie ‘See’ brengt Jason Momoa terug

Jason Momoa en Dave Bautista zijn terug in See. Apple heeft nu de trailer van het tweede seizoen gedeeld die vol zit met actie en wraak.

See is een van de grootste en duurste series op Apple TV+. Met een sterrencast bestaande uit Jason Momoa, Dave Bautista en Alfre Woodard weet je dat actie gegarandeerd is. Binnenkort komt het tweede seizoen van de serie.

Een nieuw seizoen van See op Apple TV+

In het tweede seizoen van See zien we hoe Baba Voss (Jason Momoa) moeit heeft om zich weer bij zijn familie te voegen. Zijn vervreemde broer Edo (Dave Bautista) heeft zijn dochter Haniwa gevangengenomen om zo wraak om hem te nemen. Ondertussen dreigt er een oorlog tussen het Koninkrijk Paya en de Trivantian Republiek. Dat zorgt ervoor dat Boba en zijn familie midden in het conflict zitten.

De trailer van See weet de sfeer van het tweede seizoen meteen goed neer te zetten. We zien hoe Baba er alles aan doet om zijn dochter te vinden. Er is daarnaast ook aandacht voor de oorlog dier er lijkt aan te komen. Het is natuurlijk allemaal vrij bijzonder als je jezelf bedenkt dat vrijwel alle personages blind zijn. Desondanks moet het er toch geloofwaardig uitzien.

Vanaf deze datum zie je het

We hoeven niet lang meer te wachten op het tweede seizoen van See. Vanaf 27 augustus komt er elke week een nieuwe aflevering. Ken je de serie nog niet, dan is het nu dus een ideaal moment om het eerste seizoen te bingen. Zo ben je ruim op tijd klaar voor de start.

See is niet de enige nieuwe content die naar Apple TV+ komt. De aankomende maanden kun je veel nieuwe titels en seizoenen zien. Wil je weten wat er allemaal op de planning staat? Lees dan dit artikel eens.