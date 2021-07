Apple neemt mogelijk filmstudio A24 over: een goede stap?

Apple doet een nieuwe forse investering in haar streamingdienst Apple TV+. Het neemt mogelijk filmstudio A24 over.

Als je het nu over Apple TV+ hebt met iemand, krijg je waarschijnlijk een reactie in de trant van: “O ja, dat zat bij mijn nieuwe iPhone!” Als je vervolgens vraagt om series op te noemen komt diegene waarschijnlijk niet verder dan Ted Lasso of The Morning Show. Dat imago wil Apple maar al te graag veranderen en dus wil het fors investeren in de dienst.

Gaat Apple TV+ een move maken?

Apple TV+ is nu meer dan anderhalf jaar online en de eerste gebruikers met een gratis proefabonnement zullen nu moeten betalen voor de dienst. Het betekent dus ook dat Apple nu de druk heeft om er voldoende inkomsten uit te halen. Een groot gemis bij de streamingdienst is de hoeveelheid content. Amazon Prime Video, Disney+ en Netflix hebben inmiddels een hele library aan content terwijl de streamingdienst van het bedrijf uit Cupertino vasthoudt aan originele series die speciaal voor het platform zijn gemaakt.

Nu komt Apple mogelijk met een eerste grote move door een grote studio over te nemen. Hoewel in het verleden werd gesproken over MGM en de studio ook aan de iPhone-maker werd aangeboden, vond het bedrijf uit Cupertino de studio veel te duur. Het onderzoekt nu een andere miljardendeal. Het neemt A24 mogelijk over voor een bedrag tussen de 2,5 en 3 miljard, meldt Variety.

Samenwerken met A24

De naam A24 doet misschien niet zo snel een lampje branden zoals MGM of Universal, maar heeft de afgelopen jaren titels als Hereditary, Moonlight en Uncut Gems uitgebracht. De onafhankelijke studio groeit sinds de oprichting in 2012 en wil dat nu nog verder doen. De onderzoekt de mogelijkheden om het aanbod nog verder te kunnen uitbreiden. Een overname door een andere partij hoort dan ook bij de mogelijkheden.

Een overname van A24 door de iPhone-maker zou niet zo raar zijn. De filmstudio maakt al verschillende titels voor Apple TV+ zoals On the Rocks, The Elephant Queen en Boys State. In de toekomst staan The Tragedy of Macbeth, Bride, Sharper en The Sky Is Everywhere gepland.

Daarnaast is A24 een studio die ook zijn eigen gang gaat met haar verschillende films. Het weet onbekende indiefilms om te toveren tot interessante namen door bijzondere marketingstunts. Een beetje marketing dat Apple TV+ goed kan gebruiken voor het imago.

Is Apple op overnamepad?

Een overname door Apple qua films lijkt er sowieso aan te komen. Vorige ging al het gerucht dat Apple mogelijk productiemaatschappij Hello Sunshine van Reese Witherspoon wil overnemen dat een marktwaarde van 1 miljard dollar heeft.

Apple heeft nu zelf Apple Studios al een eigen studio in handen. Deze ontwikkelt onder andere de aankomende films Emancipation en Killers of the Flower Moon. De afgelopen maanden heeft het daarvoor een aantal grote namen uit de filmwereld aangetrokken om het nog verder uit te breiden. Een nieuwe film- of productiemaatschappij kan de studio nog verder vergroten. Het kan dan meer producties in eigen beheer maken en is minder afhankelijk van andere studio’s.