Marktaandeel Apple TV+ is bekend (en het is alles behalve indrukwekkend)

Tijdens de presentatie van Apple TV+ werd duidelijk dat Apple, met een volledig eigen werkwijze, de concurrentie zou zoeken in de streamingmarkt. Over twee maanden bestaat de dienst twee jaar en aan nieuwe cijfers van JustWatch te zien is dat doel bij lange na nog niet gehaald.

We hebben het op deze website al vaker geroepen: Apple TV+ heeft kwalitatief gezien de beste content, maar legt het qua groot aanbod en populariteit af tegen alle andere diensten. Dat zelfs de Amerikaanse dienst Peacock het beter doet laat zien dt dit klopt.

Marktaandeel Apple TV+

JustWatch is op het gebied van streamingdiensten dé plek waar je moet zijn. De website analyseert de cijfers regelmatig en schetst hierdoor een goed beeld van hoe de markt ervoor staat. Zo heeft het bedrijf nieuwe cijfers naar buiten gebracht voor de Amerikaanse streamingmarkt. Dat is misschien interessanter dan de Nederlandse cijfers, gezien het land iets verder is op dit gebied. Diensten als Peacock en HBO Max worden bijvoorbeeld ook in Nederland verwacht, waardoor de concurrentie voor Apple TV+ groter wordt.

Aan de hand van deze cijfers lijkt dat alles behalve goed nieuws te zijn voor de dienst. Waar Netflix een marktaandeel van 28% heeft en Amazon Prime het met 20% doet, pakt Apple TV+ slechts 3% van het marktaandeel. Ter vergelijking: nieuwe dienst Peacock, die het alles behalve goed doet, heeft met 4% zelfs een groter marktaandeel.

Zoals je hierboven ziet zijn ook Hulu (13%), Disney+ (14%) en HBO Max (9%) die het simpelweg beter doen dan Apple.

Klimt Apple uit het dal?

De vraag is of Apple TV+ uit het dal kan klimmen, want aan de content ligt het niet. De kritieken zijn lovend en er is volgens critici geen enkele streamingdienst die het op gebied van kwaliteit beter doet. Toch lijkt Apple, ondanks het succes van Ted Lasso, het grote publiek niet te bereiken. Dat heeft enerzijds zeker te maken met het onoverzichtelijke platform, maar anderzijds ook zeker met het feit dat alleen exclusieve content op de dienst te zien is.

Benieuwd wat Apple TV+ de komende maanden voor je in petto heeft? Bekijk via de bovenstaande link dan zeker even ons overzicht!