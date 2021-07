Apple TV+ sleept drie Daytime Emmy’s binnen voor geanimeerde series

Apple TV+ weet ook tijdens de Daytime Emmy’s te scoren. Het is vier keer in de prijzen gevallen voor geanimeerde series.

Afgelopen week wist Apple TV+ flink te scoren tijdens de nominaties voor de Emmy’s. Vooral Ted Lasso maakt kans op flink wat prijzen. Iets minder bekend zijn de Daytime Emmy’s. De naam zegt het eigenlijk al het zijn Emmy’s voor programma’s die overdag kunnen worden uitgezonden. Daaronder vallen natuurlijk ook kindershows. Daarin weet de streamingdienst flink te scoren.

Apple TV+ in de prijzen tijdens de Daytime Emmy’s

Dit weekend was voor de 48ste keer de uitreiking voor de prijzen in de kindercategorieën. De verschillende streamingdiensten en televisiezenders namen het tegen elkaar op om de prijzen. Apple TV+ kwam vier keer als winnaar uit de bus.

Grote winnaar voor Apple TV+ is de film Here We Are: Notes for Living on Planet Earth. De film verzilverde de nominatie voor ‘Outstanding Special Class Daytime Animated Program’. Ook Anne Moth viel in de prijzen. Zij krijgt de prijs voor ‘outstanding individual achievement in animation’. Zij is 3D-anminator en werkte mee aan de serie.

Ook Stillwater en Helpsters winnen een prijs

De andere titel van Apple TV+ die in de prijzen is gevallen, is de serie Stillwater. Het is een serie die gaat over mindfulness. Eerder scoorde het al een Peabody Award en aan het palmares mag het nu een Daytime Emmy toevoegen. Het won de prijs voor een ‘Outstanding Editing for a Preschool Animated Program’.

Ook Helpsters wist een van de meerdere nominaties te verzilveren. De makers kregen de prijs voor ‘Outstanding Multiple Camera Editing’,

Het winnen van een Daytime Emmy is niet iets nieuws voor Apple TV+. Vorig jaar viel het ook al verschillende keren in de prijzen met series voor kinderen. Toen gingen Ghostwriting en Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 er met een Emmy Daytime Award ervandoor.