Apple TV+ haalt America Ferrera binnen voor nieuwe WeCrashed-serie

De miniserie WeCrashed heeft een nieuwe grote naam erbij in de cast. ‘Ugly Betty’ America Ferrera krijgt een rol in de Apple TV+-productie.

WeCrashed is een van de nieuwe series die op Apple TV+ moet verschijnen. De productie is gebaseerd op de Wondery podcast over de groei en uiteindelijk de ondergang van het Amerikaanse WeWork. Dat bedrijf bouwt en verhuurt werkplekken voor vooral start-ups. Het bedrijf werd als een van de grote beloftes gezien, maar maakte flinke verliezen.

Van WeWork naar WeCrash

De roerige tijden van WeWork waren de ideale ingrediënten voor een podcast. Dat een podcast een goede bron is voor een film of serie bewijst Apple TV+. Het kocht eerder al The Shrink Next Door dat eveneens eerst gemaakt is door Wondery als podcast. De bedoeling is dat de donkere komedie The Shrink Next Door aan het einde van het jaar naar Apple TV+ komt.

WeCrashed belooft een interessante miniserie te worden. De serie wordt gemaakt door Lee Eisenberg die eerder co-maker was van het veel geprezen Little America. Tevens zal hij de showrunner zijn. John Requa en Glenn Ficarra zijn de twee regisseurs van de serie. Charlie Gogolak, Natalie Sandy, Jared Leto, Anne Hathaway en Emma Ludbrook maken het productieteam compleet.

Apple TV+ haalt sterren binnen

De Apple TV+-serie kent een echte sterrencast. America Ferrara is de laatste nieuwe naam volgens The Hollywood Reporter. Haar kennen we natuurlijk van Superstore en Ugly Betty. Zij wist daarmee een Emmy binnen te hengelen. Eerder werden al Jared Leto en Anne Hathaway bevestigd. Leto kennen we natuurlijk als The Joker, terwijl Hathaway in verschillende Hollywood-blockbusters speelde als Interstellar, Ocean’s Eight en The Dark Knight Rises.

Het is nog onbekend wanneer we de serie precies kunnen verwachten. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ergens in 2022 zijn. In totaal zullen er acht afleveringen zijn. Wil je weten wat je allemaal dit jaar nog kunt verwachten op Apple TV+? Lees dan het artikel hieronder even!