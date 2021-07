Apple TV+ werkt met BBC samen voor bijzondere docu over 9/11

Apple TV+ komt met een bijzondere documentaire over de aanslag op het WTC. We zien de gebeurtenis vanuit de ogen van de Amerikaanse president.

9/11 is een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen geweest in dit millennium. Vrijwel iedereen weet nog steeds waar hij of zij was toen het gebeurde. Apple TV+ komt nu met een documentaire met nog nooit eerder vertoonde verklaringen van verschillende ministers en president George W. Bush.

9/11 vanuit een ander perspectief

Voor de nieuwe documentaire werkt Apple TV+ samen met de BBC. Het heeft Emmy-winnaar Jeff Daniels aangetrokken als inspreker van de documentaire. Het is voor het eerst dat Apple een co-productie aangaat met een ander mediabedrijf.

In 9/11: Inside the Presidents War Room zien we de 12 uur na de aanslag. Daarbij krijgen we een inkijkje in de dilemma’s en beslissingen van de autoriteiten. De hoofdrolspelers vertellen daarbij voor het eerst hun verhaal.

Zo horen we in de Apple TV+-documentaire onder andere de verhalen van toenmalig president George W. Bush, vicepresident Dick Cheney, National Security Advisor Condoleezza Rice en Secretary of State Colin Powell. Ook wat minder bekende gezichten komen aan het woord zoals CIA Briefer Mike Morell, Air Force Piloot Mark Tillman en David Wilkinson en Tony Zotto van de Secret Service.

Veel niet vertoonde content

Naast de verhalen zien we ook 200 foto’s die nooit eerder zijn gepubliceerd. Deze zijn van fotografen die Bush en Cheney volgden. Ook zijn er nooit vertoonde bewegende beelden.

De makers van deze documentaire Adam Wishart, Simon Finch en executive producer Neil Grant. Het drietal heeft al verschillende prijzen gewonnen waaronder een Emmy en een Bafta.

Documentaires op Apple TV+

Inmiddels werkt Apple TV+ hard om het aantal documentaires uit te breiden. Zo zie je op de streamingdienst onder andere Boys State, The Me You Can’t See en Earth at Night in Colour. Wil je weten welke nieuwe titels je kunt verwachten? Lees dan onderstaand artikel.

De documentaire over 9/11 kunnen we ergens in september van dit jaar op Apple TV+ verwachten. Dan is het 20 jaar na de aanslag op de Twin Towers.