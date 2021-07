Apple TV+ scoort 34 Emmy-nominaties: Ted Lasso grootste kanshebber

De nominaties voor de Emmy Awards zijn vannacht bekendgemaakt. Apple TV+ weet 34 nominaties binnen te hengelen. Vooral Ted Lasso is in trek.

De Emmy Awards horen bij de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. Natuurlijk kun je het niet meer echt tv noemen, aangezien tegenwoordig vooral de streamingdiensten er met de prijzen er vandoor gaan. Ook Apple TV+ weet behoorlijk te scoren.

Apple TV+ 34 keer kanshebber

De Emmy Awards zijn een grote prestigestrijd onder de streamingdiensten. Het is een graadmeter voor de verschillende partijen om te kijken hoe goed hun series worden gewaardeerd door de critici. Zoals vanouds voeren Netflix en HBO/HBO Max de lijst aan met respectievelijk 129 en 130 nominaties. Daarachter komt een hele tijd niets, totdat Disney+ aan de horizon verschijnt met 71 nominaties. Apple TV weet er 34 te scoren en is daarmee partijen als Hulu, Amazon Prime Video, FX en Paramount+ voorbij.

Vorig seizoen wist Apple TV+ nog 18 nominaties voor de Primetime Emmy’s te scoren. Toch hoeven veel nominaties niet alles te zeggen. Want Apple TV+ wist er van die 18 er maar één ook daadwerkelijk te verzilveren.

Vooral Ted Lasso scoort goed

Grote winnaar voor Apple TV+ is Ted Lasso. De serie weet maar liefst 20 nominaties in de wacht te slepen, waardoor het een van de toppers in de lijst is. Het moet alleen series als The Crown (24), The Mandalorian (24), WandaVision (23) en The Handmaid’s Tale (21) voor zich laten.

Ted Lasso krijgt onder andere nominaties voor beste komedieserie en beste hoofdrol in een komedieserie. Ook krijgen drie acteurs uit de serie nominaties voor beste bijrol.

Het nieuws van de vele nominaties voor Ted Lasso komt op een goed moment voor Apple TV+. Het tweede seizoen van de hitserie over de coach van AFC Richmond staat op het punt van beginnen. Op 27 juli is de eerste aflevering te zien. De eerste reviews van het tweede seizoen zijn al binnen. Critici zijn lovend over de show en de meter op Rotten Tomatoes staat nog steeds op 100 procent voor seizoen 2.

Andere kanshebbers

Door al het succes van Ted Lasso zou je bijna vergeten dat ook andere Apple TV+-series kans maken op een prijs. Ook Billie Eilish: The World’s A little Blurry, Boys State, Mariah Careys Magical Christmas Special, Central Park, Mythic Quest, Bruce Springsteen’s Letter To You, The Year Earth Changed en Carpool Karaoke maken kans op prijzen.

Op 19 september weten we of en met hoeveel prijzen Apple TV+ en Ted Lasso naar huis gaat. Dan is de prijsuitreiking voor de Emmy’s.