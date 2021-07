Apple TV+: alle series en films die de komende maanden verschijnen

Apple TV+ heeft de line-up voor de komenden maanden van dit jaar vrijgegeven. We zien een aantal bekende en nieuwe namen voorbijkomen.

Apple TV+ is nu iets meer dan anderhalf jaar actief. Er is nu dan ook een belangrijke periode aangekomen voor de streamingdienst. Voor veel leden verloopt hun gratis abonnement de aankomende tijd. Het is Apple er dus alles aan gelegen om de kijkers binnenboord te houden. Om hen te laten weten wat ze kunnen verwachten, heeft het nu de line-up voor een groot deel van het resterende jaar uit de doeken gedaan.

Schmigadoon – 16 juli

Deze Apple TV+ titel komt je waarschijnlijk niet zo bekend voor. Schmigadoon is een musicalkomedieserie met Cecily Strong en Keegan-Michael Key in de hoofdrol. Zij spelen een backpackend koppel die tijdens hun backpacktocht in een magisch dorp terechtkomen. Iedereen lijkt te leven in een musical uit de jaren ’40. Ze kunnen pas vertrekken als ze de betekenis van echte liefde vinden.

Ted Lasso (seizoen 2) – 23 juli

Het is bijna zover: het tweede seizoen van Ted Lasso komt eraan. Het is misschien wel de beste serie op Apple TV+. In de show volgen we de American Footballcoach die een Engelse voetbalploeg gaat coachen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. In het tweede seizoen zien we hoe de club na een degradatie weer probeert op te klimmen naar het hoogste niveau.

Watch the Sound with Mark Ronson – 30 juli

Ben je muziekliefhebber, dan is deze docuserie op Apple TV+ echt iets voor jou. Oscar- en Grammy-winnaar Mark Ronson onderzoekt de vernieuwing in de muziek met zijn helden. In de show zien we onder andere Paul McCartney, DJ Premier en Dave Grohl.

Mr Corman – 6 augustus

Deze is bedacht door Joseph Gordon-Levitt, die tevens de hoofdrol speelt. In deze Apple TV+-serie volgen we Josh Corman, een artiest in hart en nieren. Zijn carrière verliep niet volgens plan waardoor hij tegenwoordig les geeft op school. Zijn ex heeft hem verlaten en zijn middelbare schoolvriend komt bij hem wonen. Deze zwarte komedie laat zien tegen welke zaken dertigers aanlopen en komen ook thema’s als twijfel, eenzaamheid en angst naar voren.

CODA – 13 augustus

Deze film won verschillende prijzen op het Sundance Festival. De titel CODA staat voor child of deaf adults. We zien in deze Apple TV+ film het verhaal van de zeventienjarige Ruby. Haar hele leven staat in het teken van het helpen van haar ouders, maar wanneer ze bij een schoolkoor gaat, leert ze de magie van muziek kennen. Ze komt uiteindelijk in een moreel dilemma terecht, waarbij ze moet kiezen voor een toekomst in de muziek of het helpen van haar ouders.

Truth Be Told (seizoen 2) – 20 augustus

Deze Apple TV+-serie gaat over de Amerikaanse obsessie voor true-crime podcasts. In de serie volgen Pppy Parnell die een podcast maakt over een zaak die invloed heeft gehad op haar jeugdvriend Micah Keith. De gebeurtenissen zetten hun vriendschap op het spel.

See (seizoen 2) – 27 augustus

See is een van de grote series op Apple TV+. De cast kent met Jason Momoa, Dave Bautista en Alfre Woodard een aantal grote namen. In de toekomst verspreidt een dodelijk virus zich over de mensheid. In het tweede seizoen vecht Baba Voss om zijn uit elkaar gevallen familie weer bij elkaar te krijgen en tegelijkertijd de politiek en oorlog om zich heen te ontvuchten. Maar des te meer hij zijn best doet, des te meer hij er ongewild wordt ingezogen.

The Morning Show (seizoen 2) – 17 september

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell zijn terug. In het tweede seizoen van deze prijswinnende Apple TV+-serie zien we de sporen die Alex en Bradley hebben achtergelaten. We zien hoe de UBA langzaam verandert.

Foundation – 24 september

Foundation is misschien wel de Apple TV+-serie waar we het meest naar uitkijken. Deze show is gebaseerd op de iconische sci-fi boeken van Isaac Asimov. Wanneer Dr. Hari Seldon de naderende val van the Empire voorspelt, wagen hij en een groep trouwe volgelingen zich naar de verre uithoeken van de melkweg om The Foundation op te richten en de beschaving weer op te bouwen. De heersende Cleons – een lange lijn van keizerlijke klonen – zijn bang dat hun macht daardoor minder wordt en zinnen op het beschermen van hun nalatenschap.

The Velvet Underground – 15 oktober

The Velvet Underground creëerde een nieuw geluid dat de muziekwereld veranderde. Het was een van de meest vereerde rockbands ooit. Deze film laat zien hoe de groep zo invloedrijk werd. Zo zijn er interviews met de hoofdrolspelers en een nooit uitgezonden beelden van de band.

Invasion – 22 oktober

Invasion lijkt wat op Foundation. Ook dit is een sci-fi dramaserie op Apple TV+. De maker van deze show is een interessante. Dat is niemand minder dan Simon Kinberg die eerder producer was van onder andere de X-Men- en Deadpool-films en ook was hij verantwoordelijk voor The Martian. De serie is gebaseerd op HG Wells’ War of the Worlds. Veel meer over het project is nog niet bekend

The Shrink Next Door – 12 november

Deze donkere komedieserie op Apple TV+ heeft niemand minder dan Paul Rudd en Will Ferrell in de hoofdrollen. Een psychiater kruipt steeds meer in het leven van een van zijn cliënten. Het gaat zover dat hij zelfs bij hem gaat wonen en het familiebedrijf van hem overneemt. Deze miniserie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.