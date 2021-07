Apple trekt populaire DOS Emulator iDOS 2 uit de App Store

Liefhebbers van het DOS-systeem kunnen al sinds 2014 hun ei kwijt met de iDOS 2 emulator. De populaire iOS-applicatie zorgde ervoor dat grote gameklassiekers als Doom op de iPhone gespeeld konden worden. Ontzettend fijn voor de fans, maar in 2021 komt er een einde aan.

Ontwikkelaar Chaoji Li laat via een blog post weten dat iDOS 2 uit de App Store zal verdwijnen. Apple heeft de applicatie opnieuw bekeken en vastgesteld dat het de gebruiksvoorwaarden van de downloadwinkel breekt.

iDOS 2 verdwijnt uit de App Store

Als het aan Apple ligt verdwijnt iDOS 2 binnenkort uit de App Store. Chaoji Li laat in zijn bericht weten dat hij volgens het Amerikaanse bedrijf de App Store voorwaarden (versie 2.5.2.) niet naleeft. In die voorwaarden staat dat applicaties geen uitvoerbare code mogen installeren of draaien. Iets dat iDOS 2 volgens Apple wel doet.

Om het bericht van Apple zo duidelijk mogelijk over te laten komen, pakken we de volgende quote in de originele taal:

“Specifically, you app executes iDOS package and image files and allows iTunes File Sharing and Files support for importing games. Executing code can introduce or changes features or functionality of the app and allow for downloading of content without licensing.”

Volgens Li wordt er alleen gebruikgemaakt van iTunes File Sharing om aangepaste games en programma’s te kunnen draaien. Iets waar iDOS 2 zijn populariteit aan te danken heeft. Volgens Li is het niet mogelijk om deze functionaliteit uit de app te slopen, omdat er consumenten zijn die hiervoor betaald hebben.

Wat is er veranderd?

Het opvallende aan dit hele verhaal is dat beide partijen overkomen alsof er niets veranderd is. De ontwikkelaar van iDOS 2 laat weten hetzelfde te doen sinds 2014 en ook Apple doet het overkomen alsof dit altijd al de regels zijn geweest. Maar er moet in de tussentijd, bij één van de twee partijen, iets veranderd zijn.

Chaoji Li zegt in ieder geval erg bekend te zijn met de huisregels van de App Store. Hij begon het iDOS avontuur namelijk al in 2010, maar werd destijds al uit de downloadwinkel gegooid. Hij kwam met een nieuwe versie in 2011 en lanceerde iDOS 2 in 2014. Sindsdien heeft de app altijd in de App Store gestaan.

Wanneer iDOS 2 uit de App Store gehaald wordt is op dit moment nog niet bekend.