Hoe Apple Store-personeel binnenkort vanuit huis kunnen werken

Op werkgebied is ons leven het afgelopen anderhalf jaar voorgoed veranderd. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat thuiswerken de norm werd en dat zal, als we een beetje om ons heenkijken, voorlopig ook zo blijven. Iets dat ook lijkt te gelden voor het personeel in de Apple Store.

Volgens Bloomberg werkt Apple aan een plan genaamd Retail Flex. Het zorgt ervoor dat het personeel van de fysieke winkels ook vanuit huis kunnen werken. Maar hoe ziet die constructie eruit?

Apple Store-personeel werkt vanuit huis

Retail Flex is dus een manier om het Apple Store-personeel vanuit huis te laten werken. Het is niet de bedoeling dat fulltime medewerkers de hele week aan hun keukentafel zitten, maar ze hoeven ook niet meer de hele week in de fysieke winkels te staan. Als Apple Store-medewerker sta je de ene dag dus in de winkel en zal je de andere dag thuis zitten.

Dit betekent ook dat medewerkers, in sommige gevallen, een andere rol krijgen. Wanneer je in de winkel staat kun je klanten dus fysiek helpen. Werk je vanuit huis, dan zul je bijvoorbeeld een rol in gaan vullen in de klantenservice. Denk hierbij aan het beantwoorden van vragen of het technisch ondersteunen van de klant.

Verdeling bepalen

Hoeveel je als Apple Store-medewerker vanuit huis werkt staat overigens niet vast. Het kan zijn dat er de ene week meer vraag is naar ondersteuning op afstand, waar de andere week je fysieke aanwezigheid meer vereist is.

Eerder al liet Tim Cook weten dat hij zijn personeel het liefst fulltime op Apple Park heeft. Wel krijgen medewerkers de kans om twee weken per jaar vanuit huis te werken. Iets dat voor de COVID-19 pandemie nog ondenkbaar was voor het bedrijf.