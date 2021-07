Apple vult webshop met nieuwe slimme lampen, routers en hoesjes

De Apple Store is, zowel online als offline, voorzien van een lading nieuwe producten. Het bedrijf heeft onder andere slimme lampen en routers toegevoegd aan het aanbod. MacRumors maakte als eerste melding van de toevoegingen die inmiddels ook in de Nederlandse webshop te zien zijn.

Het gaat om allerlei producten die ondersteund worden door de apparaten van Apple. Zo zien we verlichting van Nanoleaf, een wifisysteem van Linksys en iPad-toetsenborden van Logitech.

Apple Store voorzien van nieuwe producten

Je vindt de meeste producten onder het kopje HomeKit bij iPhone -> Accessoires. In de Apple Store zijn lampen van Nanoleaf te vinden zoals de Essentials A19 (€19,95), de Essentials Lightstrip (€49,95) en de NanoLeaf Shapes (€199,95). Ook het wifisysteem van Linkys (€159,95) is te koop en de slimme producten van Netatmo (Thermoststaat van €179,95) zijn te vinden. Bekijk de Apple Store voor meer producten.

Onder het kopje Toetsenborden voor iPad zijn de hoesjes van Logitech te vinden. De Combo Touch-toetsenbordhoes voor iPad Pro tik je voor €229,95 op de kop. Je kunt ook voor het iPad Air-Model (€159,95) en het reguliere iPad-model (€149,96) gaan. Ook zijn er hoesjes te vinden zonder trackpad en allerlei andere opties. Bekijk de Apple Store voor meer producten.

Verder zijn er een flink aantal sleeves en hoezen te vinden in de Apple Store. Zo zien we merken als Belkin, Incase, Kensington, NATIVE Union, Osprey en STM voorbijkomen. Ook speciale iPhone-hoesjes van Otterbox zijn te koop.

Amsterdam sluit tijdelijk de deuren

Je kunt de nieuwe producten dus niet alleen online bekijken, maar ook fysiek in de winkel proberen. Hou er alleen wel rekening mee dat je voorlopig niet terechtkunt bij de Apple Store in Amsterdam. Het is de eerste winkel die vrijwillig sluit en volgens ingewijden heeft dat te maken met personeelstekorten.

Benieuwd naar het hele verhaal de collega Raymon erover schreef? Je kunt het artikel via de bovenstaande link lezen!