Apple Store Amsterdam sluit voorlopig ‘wegens personeelstekort’

Nederland is opnieuw in de ban van het coronavirus en Apple heeft een opmerkelijk besluit genomen. De Apple Store in Amsterdam blijft voorlopig dicht, terwijl de winkels in Den Haag en Haarlem open blijven. De iPhone-maker is hiermee de eerste retailer die vrijwillig sluit. Aanleiding zou een personeelstekort zijn.

Apple heeft niet over deze verandering gecommuniceerd, maar in stilte de openingstijden van de winkel in Amsterdam aangepast. Apple bevestigt dat COVID-19 de oorzaak is, maar kan niet zeggen hoelang de winkel gesloten blijft. Uit interne communicatie die bij deze site bekend is blijkt dat dit voor minimaal tien dagen is.

Apple Store Amsterdam sluit onverwacht de deuren

In de regio Amsterdam grijpt het coronavirus weer hard om zich heen. Per 100.000 inwoners worden volgens cijfers van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 896 personen positief getest. Dat is hoger dan in de andere steden waar Apple winkels heeft. In de veiligheidsregio Kennemerland (Apple Store Haarlem) gaat het om 516 positieve testen per 100.000 inwoners per week en in de regio Haaglanden (Apple Store Den Haag) 394 positieve testen per 100.000 inwoners per week.

Apple heeft in de pandemie altijd voorzichtig gehandeld. Zo sloot het bedrijf zijn winkels eerder dan de overheid verplichtte en werd toen opening weer mogelijk was voorzichtig omgegaan met openingstijden. Ook moet het personeel nog altijd mondkapjes dragen.

‘Sluiting wegens personeelstekort’

De iPhone-maker wil geen details geven over de precieze aanleiding of duur van de sluiting. Werknemers hebben echter te horen gekregen dat het voor minimaal tien dagen is. Een werknemer vertelt verder dat een personeelstekort de oorzaak is. Apple voert een streng beleid en dat wil zeggen dat winkelpersoneel niet alleen thuis moet blijven bij klachten of een positieve test, maar ook extra lang niet aan het werk kan na nauw contact met een besmet persoon.

Volgens de Nederlandse regels mogen werknemers na vijf dagen en een negatieve test weer aan het werk, maar Apple neemt geen risico en laat zijn winkelpersoneel naar verluidt pas na tien dagen terugkomen. “Veel medewerkers zijn ook met elkaar bevriend en hebben buiten werk contact. Door die strenge regels snijdt Apple zichzelf nu in de vingers”, zegt een werknemer die anoniem wil blijven tegen One More Thing.

Thuiswerken

Het personeel van de Amsterdamse winkel hoeft zich overigens niet te vervelen. Apple biedt een online trainingsprogramma aan en betaalt alle salarissen door. Klanten kunnen voorlopig bij de winkels in Den Haag en Haarlem terecht voor aankopen, inspiratie of reparatie.