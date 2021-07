Apple voegt soundpacks van bekende artiesten toe aan GarageBand

We berichten er niet vaak over, maar toch kent de bekende muziek-app Garageband van Apple geregeld leuke uitbreidingen. Apple maakte vandaag bekend dat GarageBand voor iPhone en iPad opnieuw wordt uitgebreid. De app krijgt nieuwe “soundpacks” van topartiesten en producers. Gebruikers kunnen nu de nieuwe soundpacks gebruiken om te remixen of om eigen nummers te creëren. Enkele van de prominente namen uit de lijst zijn Dua Lipa en Lady Gaga. De lijst wordt aangevuld met topproducenten uit de muziekbranche.

Apple GarageBand voegt nieuwe ‘soundpacks’ toe

Er zijn een heleboel nieuwe muzikale toevoegingen in GarageBand voor iPhone en iPad. Er zijn nu Remix Sessions, Producer Packs en Sound Packs van topnamen uit de industrie. Als je GarageBand gebruikt om muziek te maken, kun je naast instrumenten en beats nu dus ook de nieuwe soundpacks gebruiken om je eigen meesterwerk te creëren. Apple omschrijft de uitbreiding van GarageBand als volgt in zijn persbericht:

Apple heeft vandaag GarageBand voor iOS en iPadOS aangekondigd, de populairste app voor het maken van muziek ter wereld, waarmee mensen nu nog meer van hun muzikale creativiteit kunnen ontsluiten met geheel nieuwe Sound Packs van enkele van de bekendste topartiesten en producers. Voor het eerst kunnen gebruikers de kunst van het remixen rechtstreeks in de app leren met twee geheel nieuwe Remix Sessions met stapsgewijze video-instructies en hits van Grammy Award-winnende artiesten Dua Lipa en Lady Gaga. Muzikanten kunnen nu ook nummers maken met zeven nieuwe Producer Packs vol beats, loops en instrumenten die speciaal voor GarageBand zijn gemaakt door enkele van ’s werelds beste producers, waaronder Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch, en TRAKGIRL.

De nieuwe Remix Sessions en Producer Packs zijn vanaf vandaag gratis te downloaden. Je kunt de nieuwe soundpacks in GarageBand voor iPhone en iPad downloaden uit de geluidsbibliotheek. Je hebt hiervoor wel de laatste versie van de app (2.3.11) nodig. Meer weten over de nieuwe toevoegingen? Lees dan de special op Apple Newsroom.

Als je dat al niet hebt gedaan, kun je de nieuwste versie van GarageBand downloaden uit de App Store.