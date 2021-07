Apple en (RED) verlengen samenwerking: de strijd met covid gaat door

Apple heeft laten weten dat de huidige samenwerking met (RED) doorgezet wordt tot in elk geval 30 december 2021, in plaats van 30 juni 2021. Met deze actie steunt het bedrijf de gezondheidszorg die flink onder druk is komen te staan in Afrika ten zuiden van de Sahara, door de uitbraak van covid-19.

In dit geval gaat het over in aanmerking komende opbrengsten die gedoneerd worden. Die opbrengsten worden gehaald uit producten die het bedrijf lanceert, zoals rode versies van bekende producten. Het bedrag dat Apple overhoudt nadat er allerlei kosten en dergelijke afgehaald zijn, wordt vervolgens gegeven aan hen in nood.

Apple werkt al jaren samen met (RED)

Apple werkt al sinds 2006 samen met de organisatie (RED). Eerst was er het doel om een einde te maken aan de hiv- en aidsepidemie in Sub-Saharaans Afrika. Het gaat om landen die ten zuiden van de Sahara-woestijn liggen en van oorsprong een zwarte bevolking hebben. Alleen Noord-Afrika valt niet onder die benaming, met Soedan als uitzondering.

De samenwerking behelst meerdere projecten. Zo geeft Apple zelf geld aan de organisatie. Maar er komt ook heel veel geld binnen via producten die het bedrijf onder de (RED)-noemer uitbrengt. Mensen die dergelijke producten kopen steunen dus het goede doel. Dat heeft destijds meer dan 250 miljoen dollar aan steun opgeleverd, dat rechtstreeks naar Global Funds gaat.

Geld voor het goede doel

Apple heeft in de afgelopen maanden verschillende producten en accessoires uitgebracht in de rode kleur. Denk dan aan de (PRODUCT)RED iPhone 12, iPhone 12 mini en (PRODUCT)RED Apple Watch Series 6. Ook kun je verschillende leren en siliconen MagSafe-hoesjes kopen onder het label van PRODUCT(RED).

Verder is het zo dat Apple tot en met 7 december 1 dollar doneert voor elke aankoop die gedaan wordt via Apple Pay op de officiële website van het bedrijf of de digitale of fysieke winkel. Voor meer informatie over de (verlengde) samenwerking kun je altijd terecht op de speciaal daarvoor ingerichte website.

