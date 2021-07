Apple Pencil voor je iPad Air of Pro te duur? Probeer deze alternatieven eens!

Een Apple Pencil is de ideale gadget voor je iPad. Toch is die behoorlijk prijzig. Gelukkig zijn er wat goedkopere alternatieven.

Als je een Apple iPad Pro of een 4e generatie iPad Air hebt, is een Apple Pencil de ideale gadget. Je kunt er mee tekenen of juist snel aantekeningen mee maken. Toch is die met een prijs van 129 euro zeker niet goedkoop. Wellicht gebruik je de digitale pen niet zoveel en kies je voor af en toe gebruik liever een wat goedkopere variant. Wij zetten ze op een rijtje.

Alternatieven voor op de iPad.

Natuurlijk heeft de tweede generatie Apple Pencil zeer handige features als je de iPad Pro of nieuwe iPad Air hebt. Zo is het mogelijk om draadloos te laden en schrijft en tekent deze nog soepeler. Heb je dat niet persé nodig, dan kun je voor een andere variant kiezen. Heb je geen recente iPad Air of Pro? Check dan goed of ze werken op jouw model.

Adonit Note-M

Goed, met 89,99 euro is deze stylus niet heel veel goedkoper dan de Apple Pencil, maar het is wel net iets anders als de variant van Apple. Zo kun je het ene uiteinde gebruiken om te schrijven, terwijl je de andere kant kunt gebruiken als muis. Zo zijn er tevens een linker- en rechtermuisknop en tevens een scroll-wheel.

Adonit Note+

De Adonit Note+ heeft een gevoelige punt, herkent de handpalm en is zowel druk- als kantelgevoelig. Tevens zitten er op deze pencil twee sneltoetsen die je zelf met een functie kunt programmeren, maar dit werkt echter alleen met ondersteunde apps. Deze iPad-pencil scoor je voor 72,99 euro.

ZAGG Pro

Het merk ZAGG maakt allerlei accessoires voor de iPad. Daarbij kan een styluspen dus niet ontbreken. De stylus voelt absoluut niet goedkoop aan en met de magneet erop klik je ‘m makkelijk vast aan je iPad. Een voordeel is dat de punt ook prima werkt met je iPhone. Deze stylus kun je bestellen voor 64,99 euro.

Logitech iPad 6th Gen Stylus Crayon Intense Sorbet

Laten we eerlijk zijn, deze stylus is qua buitenkant niet de mooiste, maar de binnenkant is wel degelijk de moeite waard. Door de vorm en technologie schrijft deze stylus vrij natuurlijk. Met een volle batterij gaat deze pencil tot wel 7 uur mee. Wat ideaal is, is dat deze vrij stevig is en dat het dan ook bestand is tegen een val tot 1,22 meter hoogte. Dat heeft ook een reden: de stylus is eigenlijk speciaal voor kinderen gemaakt, maar voor iedereen geschikt. Deze stylus scoor je voor 72,49 euro.

Achaté Active Stylus Pencil

Wil je een goedkope stylus voor je iPad zonder enkele poespas? Dan is deze van Achaté wellicht wat voor jou. Met 32,95 euro is het de goedkoopste in dit overzicht. De batterij gaat volgens de makers tot 15 uur mee. Deze stylus heeft speciale handpalmdetectie, dus je hoeft niet bang te zijn voor ongewilde afdrukken op je bestand.

Gebruik jij een stylus voor je iPad? Laat het ons weten in de reacties!