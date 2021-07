Apple Pencil-functies beschikbaar voor meer talen, wij grijpen mis

Apple heeft aangekondigd dat bepaalde Apple Pencil functies voor meer mensen beschikbaar zijn. Zo kunnen gebruikers in een aantal landen nu handschrift omzetten naar tekst en gebruikmaken van Data Detectors. Echter, gebruikers in Nederland vissen voorlopig nog even achter het net en onduidelijk is voor hoe lang.

De uitgebreide mogelijkheden zijn stilletjes uitgerold, is te lezen op de website van Apple, waar de beschikbaarheid van nieuwe iOS- en iPadOS-functies aangekondigd worden. De twee nieuwe functies zijn beschikbaar in de talen Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans. Voorheen was dat alleen in het Engels en Chinees.

Apple Pencil krijgt meer mogelijkheden

Met de functie Copy Handwriting as Text kun je geschreven teksten omzetten naar leesbare teksten (oftewel: digitale letters). Je kunt de teksten kopiëren en plakken. In de basis lijkt dit op Scribble, waarmee je in een handomdraai geschreven teksten in bepaalde invulvelden omzet naar digitale letters.

Data Detectors is andere koek. Het iPadOS herkent wanneer je bepaalde soorten informatie invoert, zoals telefoonnummers en adressen. Ook hier draait het om geschreven teksten. Als de info herkend wordt, krijg je de optie om die te kopiëren naar andere applicaties op je tablet, zoals voor je contacten en kaarten.

De nieuwe functionaliteiten worden door middel van een iPadOS-update beschikbaar voor gebruikers.

Nog niet in Nederland beschikbaar

De extra opties voor de Apple Pencil zijn vanaf nu beschikbaar in het Franstalige België, Canada en Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oosterrijk (Duitstalig), Zwitserland (Duits en Italiaans), Italië, Portugal, Brazilië (Portugees), Spanje, Latijns-Amerika en Mexico, die allebei de Spaanse taal hanteren.

Op moment van schrijven is het niet duidelijk wanneer dergelijke functies ook officieel in Nederland uitgerold worden. Apple heeft daarover simpelweg niets bekendgemaakt. Het kan het gebruik van een iPad wel naar een hoger niveau tillen, dus daarom hopen we dat we ook hier heel snel aan de beurt zijn.

