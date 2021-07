China beschuldigt Apple-partner Didi van spionage en moet uit de App Store vertrekken

De Cyberspace Administration of China heeft tegen Apple gezegd dat de app Didi, waarmee je ritten deelt, uit de App Store moet verdwijnen. De app moet ook uit andere digitale winkels verdwijnen. Didi zou namelijk op illegale wijze persoonlijke gegevens van gebruikers opslaan. Dit heeft geen gevolgen voor bestaande gebruikers.

Het bevel is afgelopen zondag gegeven door de Cyberspace Administration of China (CAC). De regelgevende organisatie heeft Didi gesommeerd zich te houden aan de geldende privacyregels in het land, waardoor de app geüpdatet moet worden. Echter, de CAC heeft niet aangegeven welke regels precies gebroken waren.

China beschuldigt Didi van spionage

Didi heeft gereageerd op de situatie en laat weten geen nieuwe gebruikers meer te registreren. Ook is het zo dat de app momenteel uit de app stores gehaald wordt. Het bedrijf meldt zich aan de regels te willen houden en respect te hebben voor de privacy van gebruikers. De veranderingen worden derhalve doorgevoerd.

Een app die niet in de App Store, of welke downloadwinkel dan ook, te vinden is, kan geen nieuwe gebruikers aan zich verbinden. Echter, Didi laat ook weten dat bestaande gebruikers geen hinder ondervinden op korte termijn. De app, waarmee je ritten deelt, blijft gewoon werken voor bestaande gebruikers.

Didi onder het vergrootglas

Afgelopen vrijdag kondigde China aan dat het land Didi onder de loep zou nemen, in het kader van “de nationale veiligheid en het publieke belang”. Dat gebeurde nadat Didi een beursgang maakte. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 67,5 miljard dollar, terwijl de verwachting was dat de waarde op 100 miljard dollar zou liggen.

Didi is geen vreemde voor Apple. Het bedrijf heeft namelijk 1 miljard dollar geïnvesteerd in het bedrijf, in 2016. Didi biedt niet alleen een soort taxidienst aan, maar investeert ook in autonome auto’s. En dat komt dan weer overeen met waar Apple al een tijdje achter de schermen mee bezig is: de illustere Apple Car.

Reuters