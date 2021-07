Ligt Reese Witherspoon’s Hello Sunshine binnenkort in de handen van Apple?

Mediabedrijf Hello Sunshine, dat in handen is van actrice Reese Witherspoon, heeft de interesse van Apple gewekt. Het bedrijf van Tim Cook is één van de kandidaten om het bedrijf over te nemen.

Dat is het nieuws dat The Wall Street Journal vandaag naar buiten brengt. Volgens de nieuwsoutlet heeft Hello Sunshine een marktwaarde dat rond de één miljard dollar ligt.

Apple mogelijk in de race om Hello Sunshine

De interesse van Apple komt overigens niet uit het niets. Het bedrijf werkte voor streamingdienst Apple TV+ al samen met Hello Sunshine. De twee partijen produceerde de serie The Morning Show waarin Witherspoon één van de hoofdrollen vertolkt. Verder werken de twee partijen ook aan titels als Surface, The Last Thing He Told me en My Kind of Country.

Hello Sunshine staat officieel gezien nog niet te koop. Het bedrijf kijkt slechts naar de mogelijkheden op het gebied van verkoop. Er zijn op dit moment een aantal partijen die interesse hebben in de overname. Eén van die bedrijven is dus ook Apple.

Een flinke uitbreiding

Mocht Tim Cook het videobedrijf van Reese Whiterspoon overnemen, dan zal deze waarschijnlijk onder de vlag van Apple Studios opereren. Hierdoor wordt de studio flink uitgebreid. De studio werkt op dit moment aan titels als Snow Blink, Emancipation en Killer of the Flower Moon.

Benieuwd wat TV+ je de komende maanden te bieden heeft? Lees via de bovenstaande link dan zeker even het lijstje dat collega Jeroen afgelopen weekend schreef.