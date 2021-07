Steve Wozniak steunt Right to Repair: ‘anders was Apple er nooit geweest’

Steve Wozniak, mede-oprichter van Apple, heeft laten weten de Right to Repair-beweging te steunen. Volgens hem heeft een open source-mentaliteit de fundering gelegd voor het techbedrijf dat uitgroeide tot ‘s-werelds grootste.

Louis Rossman, de man achter de Repair Preservation Group Action Fund, heeft aan Wozniak gevraagd om zijn licht te schijnen op de zaak. Dat deed hij door middel van de app Cameo waarmee gebruikers gepersonaliseerde berichten van bekende mensen kunnen kopen.

Steve Wozniak: “open-source de fundering van Apple’

Steve Wozniak laat via Cameo weten dat hij het helemaal eens is met de Right to Repair-beweging. In de video, die ruim negen minuten duurt, legt de mede-oprichter van Apple uit dat het bedrijf er zonder open markt nooit was geweest. Zo vertelt hij hoe makkelijk en normaal het vroeger was om je eigen apparatuur te repareren. Iets dat mogelijk gemaakt werd door allerlei beschrijvingen en handleidingen die met het gekochte apparaat geleverd werden.

Om een goede computer te maken had Apple een input en een output nodig, maar daar was destijds geen geld voor. Wozniak vertelt dat hij zijn tv kon ombouwen en gebruiken als output. Als hij destijds die kansen niet gekregen had, was Apple nooit zo ver gekomen.

“Waarom zou je ze stoppen?”

Steve Wozniak snapt niet waarom bedrijven als Apple de consument tegen probeert te houden. “Als je weet wat je doet en je volgt bepaalde stappen die andere hebben genomen om dingen te repareren, dan kun je heel veel kosten besparen door het zelf te doen”, zegt hij. “Dus waarom zou je ze stoppen? Waarom zou je de Right to Repair-mensen dwarszitten?”

Om de wijziging in strategie aan te duiden haalt Wozniak de Apple II aan. “Kijk eens naar de Apple II, deze werd geleverd met volledige papieren, tekeningen en handleidingen voor de hardware en de software. Mensen waren in de mogelijkheid om de computer naar eigen wens aan te passen en in te stellen. Wat heeft de openheid van de Apple II precies voor schade aangericht aan Apple, vraag ik me af.”

De tijden zijn veranderd en dat snapt Steve Wozniak dus niet. “Als bedrijven met elkaar zouden samenwerken, kunnen ze veel meer voor elkaar krijgen.”

Steve Wozniak: “Het is tijd”

Aan het einde van zijn verhaal vat Steve Wozniak alles samen en komt hij terug op Right to Repair. Volgens de Apple-oprichter nemen de bedrijven dit van de consument af om simpelweg meer macht te krijgen. “En voor veel mensen staat macht gelijk aan geld en aan winst”, zo laat hij weten.

“Maar is een computer van jou of heeft een bedrijf het in bezit?”

Volgens Steve Wozniak is dat de vraag die consumenten zich moeten stellen. “Het is tijd om het juiste te doen”, sluit hij af.