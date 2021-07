Apple verliest N’Jeri Eaton aan Netflix: podcasts naar de streamingdienst?

Apple verdient een belangrijke schakel in haar Podcast-afdeling. Apple Podcasts hoofd N’Jeri Eaton maakt de overstap naar Netflix wat een hoop vragen oproept.

Netflix kennen we natuurlijk vooral het streamen van films en series. Toch lijkt daar binnenkort een nieuw deel bij te komen: podcasts. De streamingdienst zet haar ambitie bij door N’Jeri Eaton bij Apple weg te kapen.

N’Jeri Eaton kondigt haar vertrek aan bij Apple

Eaton meldde haar vertrek bij Apple afgelopen week via social media. Een lange vakantie zit er voor haar niet in, want al later deze maand gaat ze aan de slag bij Netflix. Daar gaat ze deel uitmaken van het redactie- en uitgeversteam.

“Vandaag is mijn laatste dag bij het Apple Podcasts team. Ik heb hier het laatste jaar met geweldige collega’s mogen werken. Ik had eerste rang zicht op de lancering van Apple Podcasts Subscription dat ervoor zorgt dat makers geld kunnen verdienen met hun content”, tweette Eaton eerder.



Today is my last day on the @ApplePodcasts team. I’ve spent the last year working with incredible colleagues. I had a front row seat to the launch of Apple Podcasts Subscriptions which allows creators of all sizes to monetize their content. — N’Jeri Eaton (she/her) (@njerieaton) July 2, 2021

Netflix en podcasts

Op die Netflix-afdeling gaat Eaton zich net als bij Apple vooral bezighouden met podcasts. Deze gaan vooral over de verschillende original-series en -films van het bedrijf. Het is als het ware een extra service naar de leden.

Overigens is het niet iets nieuws voor Netflix. Zo maakte het bedrijf al eerder podcasts over The Irishman, The Witcher en The Crown. Het produceert ook al podcasts over pop culture uit hun programma’s zoals Okay, Now Listen. Een ideaal marketingmiddel voor de rode N.

De televisiewereld is overigens niet vreemd voor Eaton. Zo begon ze haar carrière met het maken van documentaires. Daarna stapte ze over naar radio en ging ze aan de slag voor NPR. Ze won daar een Pulitzer voor No Compromise en Believed leverde haar een Peabody Award op. Met haar vertrek naar Netflix moet Apple weer op zoek naar een nieuwe head of content voor Apple Podcasts.