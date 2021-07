Apple verplicht mondkapjes in winkels VS, hoe zit dat hier?

Apple gaat mondkapjes weer verplicht stellen in zijn winkels, dat is het bericht dat Bloomberg vandaag naar buiten brengt. De nieuwsoutlet heeft hand weten te leggen op een interne memo.

In die memo is te lezen dat klanten, of ze nu gevaccineerd zijn of niet, weer verplicht een mondkapje moeten dragen in meer dan de helft van de 270 Amerikaanse Apple Stores. Een maatregel die te maken heeft met de ontwikkeling van de deltavariant van het coronavirus. Merken de klanten in Nederland hier ook wat van?

Mondkapjes opnieuw verplicht in Apple Stores

De Amerikaanse regering kijkt, door de opkomst van de deltavariant van het coronavirus, opnieuw naar de mondkapjesplicht. Apple lijkt niet te willen wachten op wat de overheid beslist en laat middels een interne memo weten al maatregelen te nemen.

“Na de aanbevelingen van de CDC, samen met de gezondheid en veiligheid gegevens, goed geanalyseerd te hebben is de beslissing genomen om de richtlijnen met betrekking tot mondkapjes voor je winkel aan te passen”, zo is in de memo te lezen. In datzelfde bericht drukt Apple zijn medewerkers op het hart zich te laten vaccineren, als is dat op dit moment nog niet verplicht.

De wijziging wordt een kleine maand nadat de mondkapjes losgelaten werden weer teruggedraaid. Medewerkers van de Apple Stores zullen overigens weinig verschil merken. Zij kregen eerder al de opdracht om de mondkapjes gewoon op te houden.

Hoe zit het in Nederland?

Op dit moment is de situatie in Nederland anders dan in de Verenigde Staten, maar hadden we er ook niet gek van opgekeken als Apple de regels ook hier door had gevoerd. Daarom hebben we bij het bedrijf nagevraagd wat voor invloed de nieuwe regels zouden hebben op de winkels in ons land.

Goed nieuws! De Nederlandse Apple Stores zullen nog niet met een mondkapjesplicht gaan werken, al zal het personeel de klanten wel aanbevelen er eentje te dragen. Zo laat het bedrijf tegenover deze website weten: