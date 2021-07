Apple Maps gaat je mogelijk waarschuwen voor extreem weer op route

We hebben de afgelopen weken kunnen zien hoe het weer voor extreme situaties kan zorgen. Apple Maps wil je ervoor waarschuwen.

De afgelopen weken was het goed raak met extreme regenval. Rivieren in Limburg, België en Duitsland traden buiten hun oever door de hoeveelheid water. In de Verenigde Staten zijn er op dit moment weer andere problemen zoals bosbranden. Voor Apple een reden om in Maps rekening te gaan houden met de extreme weersomstandigheden die kunnen optreden. Het gaat je route aanpassen als dit zover komt.

Een nieuwe functie voor Apple Maps

De functie wordt op dit moment getest in de derde beta-versie van iOS 15. De feature is aan het licht gekomen door Reddit-gebruiker ChrisSDreiling. Hij spotte dat Apple Maps waarschuwingen geeft wanneer een route te maken heeft met overstromingen. De app leidt je dan automatisch om.

Zoals gezegd is deze functie gevonden in een beta-versie van iOS 15. Het nieuwe besturingssysteem en de vernieuwde apps zou je dus pas in het gunstigste geval ergens in september op je telefoon kunnen verwachten, als Apple de überhaupt de functie aan Maps gaat toevoegen.

Ook in Nederland?

Ook komt het regelmatig voor dat functies alleen in specifieke landen of steden worden uitgebracht. Zo heeft de app veel meer functies in de Verenigde Staten dan in Nederland. Deze nieuwe functie lijkt door de recente gebeurtenissen een goede functie voor ons land. Met recent een dijkdoorbraak en overstromingen is het handig om via een andere route te navigeren.

Overigens laat Apple Nederland niet altijd links liggen op het gebied van Maps. Vanaf afgelopen april rijdt het bedrijf met speciale auto’s door ons land om wegen, parken, gebouwen en verkeersborden beter in kaart te brengen. Laten we hopen dat de app nog beter wordt in ons land en de concurrentie aan kan gaan met verschillende andere partijen zoals Google.