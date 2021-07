Apple Maps: 6 functies die we graag in Nederland zouden zien

Apple Maps is de kaarten-app van Apple die de concurrentie aan wil gaan met Google. Toch zijn niet alle functies beschikbaar in Nederland. Wij vertellen je welke functies we graag ook naar ons land zien komen.

In de Verenigde Staten is Google Maps een prima optie om te navigeren. In Nederland werkt de app natuurlijk ook, maar kent met Google Maps, Waze en en TomTom een aantal flinke concurrenten die meer bieden. Met de functies die Apple Maps in het buitenland heeft, kan het ook in Nederland een prima alternatief worden. Maar welke features missen we nu, die er al wel zijn?

Flitsers

We moeten toegeven dat we allemaal wel eens iets te hard rijden. Veel mensen gebruiken flitsmeister in Nederland. Ook Google Maps begint al camera’s weer te geven in een app. Apple Maps doet dit ook, maar niet in Nederland. De functie is alleen beschikbaar in Canada, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Snelheidslimiet

Natuurlijk let je goed op de borden, maar soms is het gewoon onduidelijk hoe hard je moet rijden. Het is dan even handig om op je navigatie te kijken hoe hard je precies mag op een bepaalde weg. Verschillende apps geven dit al weer en ook Apple doet het in verschillende landen. Helaas zit Nederland hier nog niet bij.

Fietsen

Nederland is het fietsland bij uitstek, toch speelt Apple hier nog niet op in bij onze versie van Maps. Sterker nog, wij hebben zo’n infrastructuur voor fietsen dat wij het land moeten zijn waar deze functie uitgerold zou moeten worden. Apple houdt het nu nog bij China, Californië en een aantal grote steden als Londen en New York.

Look Around/Kijk Rond

Apple’s Look Around is een functie die erg lijkt op Google Streetview, maar de beelden zijn vaak van een hogere resolutie. De functie is nu nog beperkt door enkele grote steden in de Verenigde Staten, Japan en Groot Brittannië. Toch lijkt de functie binnenkort naar Nederland te komen. Apple rijdt sinds dit voorjaar met een aantal auto’s door ons land om alles nog beter in beeld te brengen.

Refine Location

Sinds iOS 14 is er in veel Amerikaanse grote steden Refine Location beschikbaar in Apple Maps. Als je in een druk gebied bent en niet precies de juiste locatie weet, kun je deze met je telefoon scannen om een precieze locatie te krijgen. Deze functie zouden we ook graag zien in steden als Amsterdam en Rotterdam.

Extreem weer

Deze functie zit alleen nog in de beta-versie van iOS 15. Apple geeft je automatisch een waarschuwing wanneer een gedeelte van de weg bijvoorbeeld onbegaanbaar is door extreme weersomstandingheden zoals regenval en sneeuw. We zagen eerder deze maand al dat deze functie ook in Nederland geen overbodige luxe is.