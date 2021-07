Apple steekt de lederen AirTag sleutelhanger in twee kekke nieuwe kleuren

Apple heeft twee nieuwe kleuren uitgebracht voor zijn AirTag lederen sleutelhanger. Ze zijn stilletjes aan het assortiment toegevoegd, maar gelukkig zijn er nog oplettende mensen.

De nieuwe kleuren, California Poppy en Bosgroen, werden namelijk opgemerkt door Basic Apple Guy, die foto’s van de twee nieuwe kleuren direct op zijn Twitter-account plaatste.

AirTag sleutelhanger in twee nieuwe kleuren

In de Amerikaanse Apple Store is ook de AirTag hanger in deze twee nieuwe kleuren verkrijgbaar, maar in de Nederlandse Store zijn deze (nog) niet te vinden.



Apple also released new AirTag Key Ring & Leather Loop in Forest Green and California Poppy pic.twitter.com/lCmGJyK1OT — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) July 13, 2021

Het aantal kleuren van de sleutelhanger staat nu op vijf. We zetten ze even voor je op een rijtje:

De kleur California Poppy is een tijdje geleden al per ongeluk door Apple zelf gelekt. De kleur dook toen op in een marketing-stuk over de AirTag. Het lijkt er dus op dat het bedrijf al van plan was om die kleur uit te brengen, maar om een of andere reden duurde het wat langer, voor dat deze nieuwe kleur daadwerkelijk te koop was.

over de AirTag

Voor wie de afgelopen tijd onder een steen heeft geleefd, en niet weet wat een AirTag is, leggen we het nog even kort uit. Apple’s AirTag is de itemtracker van het bedrijf waarmee je eigenlijk alles kunt volgen en terugvinden als je het kwijt bent. Van je sleutels tot je rugzak en van je huisdier (al wordt dat afgeraden) tot je bagage. De AirTag is ontworpen om de locatie van je spullen bij te houden zonder dat dit ten koste gaat van je privacy. Onlangs gebruikte de politie van Boston zelfs een AirTag om een ​​verloren fiets op te sporen.

De prijs van Apple’s AirTag-accessoires zijn weliswaar aan de hoge kant als je dat vergelijkt met aanbiedingen van derden, maar de kwaliteit is er ook naar. Zo is de sleutelhanger van robuust roestvrij staal met Europese leer dat speciaal is gelooid zodat het zacht aanvoelt. Uiteraard zit de tracker er muurvast in, zodat je niet bang hoeft te zijn dat-ie eruit valt.

Prijs en beschikbaarheid

Zowel de AirTag als de nieuwe kleuren sleutelhangers zijn verkrijgbaar in de Apple Store voor respectievelijk 35 euro (of 119 euro voor 4 stuks) en 39 euro. Bij de (PRODUCT) RED uitvoering gaat een deel van de inkomsten naar de bestrijding van AIDS.