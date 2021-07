Apple’s kwartaalcijfers Q3 2021: winst bijna verdubbeld in record-kwartaal

Apple heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan. Het bedrijf uit Cupertino maakte gisteravond laat de kwartaalcijfers van Q3 2021 bekend. Waar de omzet met zo’n 34% steeg is het voornamelijk de winst dat indruk weet te maken. Deze steeg het afgelopen kwartaal met een indrukwekkende 93%.

Het lijkt inmiddels een trend te zijn geworden, maar ook Q3 2021 kan bestempeld worden als een record-kwartaal. Apple zette het afgelopen kwartaal 81.4 miljard dollar om, waarvan 21.7 miljard dollar winst was. In dezelfde periode vorig jaar zette het bedrijf 59.7 miljard dollar om en behaalde het 11.3 miljard dollar winst.

Q3 2021: indrukwekkend kwartaal voor Apple

De cijfers van het derde kwartaal, dat op 26 juni 2021 tot een einde kwam, werden gisteravond bekendgemaakt. Gezien de bovenstaande cijfers hoeft het geen verrassing te zijn dat de stemming voornamelijk positief was. De omzet van 81.4 miljard dollar werd door het bedrijf in vijf verschillende categorieën gedeeld. Deze categorieën zijn: iPhone, Mac, iPad, Wearables en Diensten.

Het derde kwartaal is normaal gesproken niet het meest succesvol voor die eerste categorie. Dat heeft er onder andere mee te maken dat er een nieuwe iPhone op de planning staat, waardoor Apple simpelweg minder toestellen uit de huidige serie verkoopt. Toch was de iPhone dit kwartaal goed voor een omzet van 39.6 miljard dollar, waar het bedrijf er vorig jaar nog 26.4 miljard dollar mee om wist te zetten. De Mac steeg met een omzet van 8.6 miljard dollar met zo’n 16% ten opzichte van vorige jaar en de iPad, dankzij 7.4 miljard dollar omzet, met 12%. De Apple Watch, AirPods en Homekit vallen onder het kopje Wearables, Home and Accessoires. Deze categorie maakte, met een omzet van 8.8 miljard dollar een groei door van 36%.

Diensten het meest opvallend

Het meest opvallend aan de kwartaalcijfers is dat de diensten van Apple erg succesvol waren. Sterker nog: het zorgde op de iPhone na voor de meeste omzet het afgelopen kwartaal. Apple wist via deze weg 17.5 miljard dollar om te zetten. Vorig jaar waren de diensten goed voor een omzet van 13.2 miljard dollar. Onder deze diensten vallen bijvoorbeeld de Apple Store, Music, TV+ en Arcade.

