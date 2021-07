Apple houdt rekening met tekort aan chips voor iPhone en iPad

Apple leek als een van de weinige fabrikanten weinig last te hebben van het te kort aan chips. Het bedrijf houdt er nu wel meer rekening mee.

Het tekort aan halfgeleiders treft de hele tech-sector. Apple leek er lange tijd minder last van te hebben dan andere partijen. Zo is het nu haast onmogelijk om een PlayStation 5 of Xbox-series X te kopen, een nieuwe videokaart te halen en heeft Tesla al gewaarschuwd dat er mogelijk minder auto’s komen door de tekorten aan chips. Nu lijkt ook Apple er last van te krijgen.

Tekorten bij Apple?

Apple heeft natuurlijk een prachtig kwartaal achter de rug. Het bedrijf heeft flinke winst gemaakt. Tijdens de bekendmaking van de cijfers kwam er echter ook een waarschuwing van Tim Cook. “We hebben wat tekorten omdat de vraag naar onze producten zo groot is en zelfs boven onze verwachting. Het is moeilijk om alle onderdelen op tijd te krijgen. De laatste nieuwe onderdelen zijn het probleem niet, het gaat vooral om silicon.”

Het is nog onduidelijk of dit definitief tot tekorten zal leiden voor de iPhone 13 of andere Apple-producten die uit gaan komen. Toch houdt het bedrijf wel rekening mee dat het kan gebeuren. CFO Luca Maestri verwacht dat de beperkingen nog erger zullen zijn dan in het afgelopen kwartaal.

Een goed kwartaal

Toch hoeft het niet al te veel (financiële) gevolgen te hebben voor Apple. Het bedrijf maakte het afgelopen kwartaal een recordwinst. Die nam met 93 procent toe tot 11,3 miljard dollar. In totaal behaalde het bedrijf een omzet van 81,4 miljard dollar. Veruit het grootste deel van die omzet kwam uit diensten zoals de App Store en Apple Music.

Een groter slachtoffer van de tekorten is tot nu toe Samsung. Vooral de mid-range-modellen van het Koreaanse merk kregen te maken met tekorten. Bij de high-end-toestellen wist het net zoals Apple de schade te beperken.

